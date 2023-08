Iran: Mindestens ein Toter und sieben Verletzte nach Terroranschlag in Schiras

In der iranischen Millionenstadt Schiras hat sich am Sonntagabend ein Terroranschlag ereignet, bei dem nach derzeitigem Stand vier Menschen getötet wurden. Es traf, wie im Oktober 2022, erneut den Schah Tscheragh-Schrein, eine beliebte Pilgerstätte.

Quelle: AFP © ISNA NACHRICHTENAGENTUR / AFP

In der iranischen Stadt Schiras hat sich am Sonntagabend ein Terroranschlag auf eine Moschee ereignet. Nach Angaben des örtlichen Gouverneurs wurden dabei vier Menschen getötet. Die iranische Nachrichtenagentur Fars zitiert den Gouverneur mit den Worten: "Bisher sind mindestens fünf Menschen zu Schaden gekommen. Dies sind ungenaue Informationen, denn es könnte noch mehr Opfer geben, da noch nicht alle Rettungsdienste am Tatort eingetroffen sind." Zuvor hatten die örtlichen Medien berichtet, dass zwei Terroristen einen Anschlag auf den Schah Tscheragh-Schrein verübten und vier Menschen töteten. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Tasnim wurde einer der Angreifer von den Sicherheitskräften erschossen, der zweite Angreifer entkam und wird verfolgt. Daher kam es in früheren Meldungen zu Angaben, dass fünf Menschen getötet wurden. Bei dem fünften handelt es sich offenbar um einen der Angreifer. Zentrale iranische Behörden machten inzwischen anderslautende Angaben zur Zahl der Todesopfer. Dort ist von einem beim Anschlag Getöteten die Rede. Auch weichen die Angaben zum Schicksal des Attentäters ab. Nach neuesten Meldungen soll dieser nicht getötet, sondern verhaftet worden sein. Die Nachrichtenagentur IRNA zitiert einen hohen iranischen Beamten: "Die Sicherheit in der Moschee wurde wiederhergestellt und einer der Angreifer wurde festgenommen. Bislang wurden bei dem Terroranschlag sieben Menschen verwundet und eine weitere Person getötet." Erste Videoaufnahmen der Örtlichkeit, die Tasnim veröffentlichte, zeigen, wie Menschen aufgeregt telefonieren und Sicherheitskräfte die Moschee betreten. Wenn sich alle Informationen bestätigen, handelt es sich um den zweiten Terroranschlag auf den Schah Tscheragh-Schrein. Der erste wurde im Herbst 2022 verübt. Schah Tscheragh (übersetzt "König des Lichts") ist die Begräbnisstätte von Amir Ahmad (gestorben 835), genannt "König des Lichts", und Mir Muhammad. Beide waren Brüder des Imam Reza, die vor der Verfolgung durch die Abbasiden in Schiras Zuflucht gefunden hatten. Das Doppel-Mausoleum ist eine der bekanntesten Pilgerstätten der Schiiten im Iran. Mehr zum Thema - Mindestens 15 Tote in Iran: Kameras fangen terroristischen Amoklauf ein – IS bekennt sich

