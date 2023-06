Neue Zählmethode: Südkoreaner werden offiziell jünger

In Südkorea passt ein neues Gesetz die traditionellen Altersberechnungsmethoden an internationale Standards an. Damit werden die Bewohner offiziell um ein oder zwei Jahre jünger. Die Umstellung trat am Mittwoch in Kraft.

Quelle: Gettyimages.ru © Chung Sung-Jun

Südkorea stellt auf einen internationalen Standard für die Alterszählung um. Dadurch werden die Einheimischen offiziell um ein oder sogar zwei Jahre jünger. Früher war eine Person in Südkorea an dem Tag, an dem sie geboren wurde, bereits ein Jahr alt. Außerdem wurde jedes Jahr am 1. Januar ein Jahr hinzugefügt. Diese Methode führte zu Verwirrung bei Südkoreanern, die ins Ausland reisten, und zu bizarren Situationen, wo ein Kind, das beispielsweise am 31. Dezember geboren wurde, einen Tag später, also am 1. Januar, bereits zwei Jahre alt war. Meinung Warum ein Leben in den USA wahrscheinlich die Lebenserwartung verringert "Das einheitliche Alterszählsystem wird die sozialen Kosten, die durch die Verwendung mehrerer Systeme entstanden sind, erheblich reduzieren", erklärte Justizminister Lee Wan-kyu. "Wir gehen davon aus, dass Rechtsstreitigkeiten, Beschwerden und soziale Verwirrung über die Altersberechnung stark abnehmen werden", sagte der Minister bei einer Pressekonferenz. "Es fühlt sich gut an", fügte er hinzu. "Für Leute wie mich, die nächstes Jahr 60 Jahre alt werden, gibt das einem das Gefühl, noch jung zu sein." Die neue Zählmethode wird im Verwaltungs- und Justizbereich angewandt werden, unter anderem bei der Feststellung der Rentenberechtigung. Das bisherige System der Alterszählung habe "unnötige soziale und wirtschaftliche Kosten" verursacht, sagte der Präsident des Landes, Yoon Suk-yeol, im April. Er hatte sich während seiner Kampagne zur Präsidentschaftswahl im Jahr 2022 nachdrücklich für diese Umstellung eingesetzt. Auch Umfragen zeigten damals, dass die Mehrheit der Bevölkerung diesen Schritt begrüßt. Die Befürworter des neuen Gesetzes wiesen darauf hin, dass sie bei der Beantragung von Dokumenten häufig gefragt würden, welches System sie zur Angabe ihres Alters verwenden. Die nun jünger Gewordenen werden trotz der Neuregelung weiterhin Zigaretten oder Alkohol kaufen dürfen, vorausgesetzt, sie waren vor der Änderung ebenfalls dazu berechtigt. Auch die Wehrpflicht für Männer bleibt unverändert bestehen. Mehr zum Thema - Fake-OPs: Zwei Berliner Ärzte sollen mehr als 1.000 Patienten getäuscht haben

