Iranische Marine zwingt US-Atom-U-Boot zum Auftauchen in der Straße von Hormus

Nach Angaben der iranischen Marine hat das iranische U-Boot "Fateh" (Eroberer) ein US-Atom-U-Boot in der Straße von Hormus zum Auftauchen gezwungen, so die Nachrichtenagentur Tasnim unter Berufung auf den Kommandanten der Marine, Vizeadmiral Schahram Irani.

Quelle: www.globallookpress.com © U.S. Navy/Keystone Press Agency

Wie der iranische Sender Press TV meldet, hat der Befehlshaber der iranischen Marine, Konteradmiral Schahram Irani, am Donnerstag erklärt, die Seestreitkräfte seines Landes hätten das US-amerikanische Atom-U-Boot "Florida" entdeckt, als es in die strategisch sensible Region einlief. Irani erklärte: "Das US-amerikanische U-Boot näherte sich der Straße von Hormus, während es untergetaucht war, aber das im Land hergestellte iranische U-Boot 'Fateh' entdeckte es und führte [...] Manöver durch, um es zum Auftauchen zu zwingen und die Straße [von Hormus] an der Wasseroberfläche zu durchqueren." Iran: "Israel sollte wissen, jede Aktion gegen unsere Sicherheit führt zur Zerstörung Tel Avivs" Er fügte hinzu, dass das US-U-Boot die iranischen Hoheitsgewässer "in völliger Stille" durchfahren habe und entsprechend gewarnt worden sei: "Es änderte seinen Kurs mit einer Begleitflotte und setzte seinen Weg fort." Wie es heißt, habe die "Fateh" das US-Atom-U-Boot auf seinem geänderten Kurs begleitet. Die zur "Ohio"-Klasse gehörende "Florida" ist mit Marschflugkörpern ausgestattet, die nukleare Sprengköpfe tragen können. Der hochrangige iranische Kommandeur sagte, die USA müssten erklären, warum sie die Vorschriften in einer wichtigen internationalen Wasserstraße verletzt hätten. "Die jüngste Warnung der iranischen Marine an die USA besagt, dass sie sich von nun an an alle internationalen Vorschriften halten müssen", so Irani. Die US-Marine wies RIA Nowosti zufolge die Behauptung Teherans als "absolut falsch" zurück, da sich in diesem Gebiet keine US-U-Boote aufhalten würden, heißt es in der Erklärung der Fünften Flotte. Anfang April wurde – auch von RT DE – berichtet, dass die "Florida" angesichts der zunehmenden Spannungen zwischen den USA und Iran in den Nahen Osten verlegt worden sei. Mehr zum Thema – USA entsenden mit Tomahawk-Raketen bestücktes Atom-U-Boot in den Nahen Osten

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.