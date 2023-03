China not amused: USA bauen vier neue Militärstützpunkte auf den Philippinen

Die USA planen vier neue Militärstützpunkte über die Philippinen "verstreut" zu errichten. China erklärte in einer Reaktion, dass "die Länder der Region wachsam bleiben und vermeiden müssen, von den USA gezwungen oder benutzt zu werden."

Quelle: Legion-media.ru

Die Vereinigten Staaten werden vier neue Militärstützpunkte "verstreut" auf den Philippinen errichten, sagte der philippinische Präsident Ferdinand Marcos Jr. Er wies darauf hin, dass mindestens eine Einrichtung in der Nähe einer umstrittenen Inselkette liegen werde, die von China und mehreren anderen Nationen beansprucht wird. In einem Gespräch mit Reportern am Mittwoch gab der philippinische Staatschef weitere Einzelheiten über die neuen Anlagen bekannt, die erstmals im vergangenen Monat im Rahmen des Abkommens über die verstärkte Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich (EDCA) mit Washington vorgestellt wurden. Er sagte jedoch, dass er den genauen Standort der Anlagen erst nach einer offiziellen Ankündigung durch die USA bekannt geben könne. Russland und China bereit zur Zusammenarbeit bei der Entwicklung des Nördlichen Seewegs "Es gibt vier zusätzliche Standorte, die über die Philippinen verstreut sind –, einige im Norden, einige um Palawan, einige weiter südlich", sagte er und fügte hinzu, dass die Stützpunkte zur Verteidigung Luzons, der größten Insel des Landes, beitragen würden. Palawan ist eine der westlichsten Regionen der Philippinen und liegt etwa 320 Kilometer östlich der umstrittenen Spratly-Inselgruppe im Südchinesischen Meer, die auch unter anderen Namen bekannt ist. Sechs Länder erheben Anspruch auf Teile der kleinen Inselkette, darunter China, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Brunei sowie die Philippinen, obwohl US-Beamte die Ansprüche Pekings wiederholt als "unrechtmäßig" zurückgewiesen haben. Die US-amerikanischen Stützpunkte auf Luzon werden wahrscheinlich auch mit Blick auf Taiwan gebaut, da sie sich in unmittelbarer Nähe der selbstverwalteten Insel befinden, die China als Teil seines Hoheitsgebiets betrachtet. Obwohl Washington lange Zeit eine Politik der "strategischen Zweideutigkeit" gegenüber Taipeh verfolgte, hat Präsident Joe Biden mit diesem Ansatz gebrochen und ausdrücklich erklärt, dass die US-Streitkräfte im Falle eines chinesischen Angriffs zur Verteidigung Taiwans eingreifen würden. Auf die Pläne für die neuen Stützpunkte angesprochen, erklärte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, auf einer Pressekonferenz am Mittwoch, dass die militärische Zusammenarbeit zwischen den Ländern "dem Frieden und der Stabilität in der Region dienen und nicht auf die Interessen einer dritten Partei abzielen oder diesen schaden" sollte. "Die USA bleiben aus eigennützigen Interessen in einer Nullsummen-Mentalität gefangen und verstärken ihre militärische Stationierung im asiatisch-pazifischen Raum", sagte er und fügte hinzu: "Die Länder der Region müssen wachsam bleiben und vermeiden, von den USA gezwungen oder benutzt zu werden." Präsident Marcos warnte weiterhin vor einem "komplexen" und "unvorhersehbaren" Sicherheitsumfeld in der Region und sagte, er sei sich einer "aufkommenden Bedrohung" bewusst, die "Anpassungen in unserer Strategie" erfordere, ohne dies näher zu erläutern. Im Rahmen des EDCA von 2014 war es den USA zunächst gestattet, fünf Militärstützpunkte auf den Philippinen zu errichten, doch wurde der Pakt kürzlich auf vier weitere "strategische" Standorte erweitert. Washington hat bisher 82 Millionen US-Dollar (rund 75,2 Millionen Euro) für die ursprünglichen fünf Einrichtungen ausgegeben und arbeitet weiter an Basen, die schließlich rotierende Truppeneinsätze beherbergen sollen. Mehr zum Thema – Deutsche Zwerge gegen China – Aus Jux eine Weltmacht anpinkeln?

