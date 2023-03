Lawrow über NATO und AUKUS in Asien: Angelsächsische Welt will Konfrontation über viele Jahre

Der russische Außenminister Sergei Lawrow sagte, der Vorstoß der NATO in Asien sei ein Angebot für eine Konfrontation auf Jahre hinaus. Er betonte, dass China in der Lage sein werde, sich den Herausforderungen der neuen asiatischen NATO, AUKUS, zu stellen.

Quelle: Sputnik © Ilja Pitalew

Mit der Schaffung von Verteidigungsbündnissen und der Förderung der NATO-Infrastruktur in Asien steuert die angelsächsische Welt auf eine mehrjährige Konfrontation zu, sagte der russische Außenminister Sergei Lawrow in einer Rede auf dem Gründungskongress der Internationalen Russophilen Bewegung. Er erklärte: "Die angelsächsische Welt, mit der Schaffung von Blockstrukturen wie AUKUS, mit der Förderung der militärischen Infrastruktur der NATO in Asien, macht ein ernsthaftes Angebot für eine Konfrontation für viele Jahre, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie die großen asiatischen Zivilisationen einfach ein Mützenschild nehmen werden, wie es leider die Europäische Union genommen hat, und gehorsam die Entwürfe von Washington und anderen angelsächsischen unsere Kollegen durchführen werden." Analyse China hat seine Ziele verkündet: Mit Russland gegen den Westen Der russische Diplomatenchef hatte bereits früher die Ansicht geäußert, dass der trilaterale Militärblock AUKUS (Australien, Großbritannien und die USA) versucht, Neuseeland, Kanada und Japan in das Bündnis einzubeziehen. China sei sich jedoch der Ziele der USA und der NATO im asiatisch-pazifischen Raum sehr wohl bewusst und verteidige daher gemeinsam mit Russland die Zweckmäßigkeit und Notwendigkeit der Beibehaltung der Formate, die im Rahmen des ASEAN (Verband Südostasiatischer Nationen) geschaffen wurden. Der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu hatte zuvor erklärt, dass die militärischen Aktivitäten der NATO-Mitgliedsstaaten eine völlig antirussische Ausrichtung angenommen hätten. Er betonte, dass die Zahl der Koalitionstruppen in Ost- und Mitteleuropa um ein Vielfaches gestiegen sei. Der russische Präsident Wladimir Putin wies seinerseits darauf hin, dass sich die NATO immer weiter nach Osten bewege, dort ihre militärische Infrastruktur ausbaue und Raketenabwehrsysteme aufstelle. In Asien gibt es mehrere Bündnisse, an denen NATO-Staaten beteiligt sind. Dazu gehören AUKUS (Australien, die USA und Großbritannien) und der quadrilaterale Sicherheitsdialog QUAD (USA, Japan, Australien und Indien). Mehr zum Thema - Japan rüstet für den Krieg auf: Was bedeutet das für Asien?

