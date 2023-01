Pentagon: USA bereit, Südkorea mit Nuklearwaffen zu verteidigen

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat Nordkorea mit Blick auf die Raketentests des Landes im vergangenen Jahr "eine Reihe von beispiellosen Provokationen" vorgeworfen. Die USA seien bereit, zum Schutz Südkoreas unter anderem auch Atomwaffen einzusetzen, sagte Austin.

Quelle: AP © JEON HEON-KYUN

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat sich am Dienstag in Seoul mit seinem südkoreanischen Amtskollegen Lee Jong-sup getroffen. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz verurteilten beide Nordkoreas "anhaltende Provokationen" durch Tests mit atomwaffenfähigen Raketen. Der Pentagon-Chef bestätigte Sicherheitszusagen der USA an seinen Verbündeten Südkorea. Er sagte: "Unsere Verpflichtung zur Verteidigung Südkoreas bleibt eisern. Die Vereinigten Staaten bekennen sich fest zu einer Verpflichtung der erweiterten Abschreckung, welche den Einsatz voller Bandbreite ihrer militärischen Fähigkeiten umfasst, einschließlich konventioneller und nuklearer Waffen sowie der Raketenabwehr." "Washington zerstört Weltfrieden" – Schwester des nordkoreanischen Oberhaupts über Ukraine-Krieg Zudem gaben Austin und Jong-sup an, in diesem Jahr gemeinsame Militärübungen weiter ausbauen zu wollen. Ziel sei es, die Fähigkeiten des Bündnisses zu stärken. Die USA würden wie schon im Jahr 2022 strategische Waffensysteme wie Kampfjets und Flugzeugträger an die koreanische Halbinsel entsenden. Geplant seien auch militärische Planspiele. Man wolle nichts unversucht lassen. Zudem sollen beide Seiten vereinbart haben, mit Japan zusammenzuarbeiten, um den Austausch von Raketenwarndaten zu verbessern und zu erleichtern. Austin stellte fest, dass 28.500 US-Soldaten in Südkorea dienten, es handele sich um eines der größten US-Militärkontingente im Ausland. Der Minister betonte: "Dies zeigt unser unerschütterliches Engagement für die Aufrechterhaltung des Friedens auf der koreanischen Halbinsel. Im vergangenen Jahr haben unsere Länder bedeutende Erfolge bei der Vertiefung der Zusammenarbeit erzielt." Ende des vergangenen Jahres hatte Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un Pläne angekündigt, die weltweit stärksten strategischen Nuklearstreitkräfte aufzubauen. So werde sein Land seine Würde und Souveränität schützen können, hieß es. Zu diesem Zweck testet Pjöngjang regelmäßig Raketen verschiedener Typen, einschließlich ballistischer Waffen. Nach Angaben japanischer und südkoreanischer Militärexperten könnten einige von ihnen die USA erreichen. Mehr zum Thema - Bericht: Israel lehnt US-Forderung nach HAWK-Lieferung an Ukraine ab

