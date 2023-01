Kampfjets stürzen bei Übungen in Indien ab – Ein Pilot tot

Die Kampfjets Su-30 und Mirage 2000 der indischen Luftstreitkräfte stürzten bei Übungen im zentralen Teil des Landes ab. Einer der drei Piloten kam ums Leben. Unbestätigten Berichten zufolge sollen die Maschinen kollidiert sein.

Quelle: AFP © AFP

Zwei Jagdflugzeuge sind am frühen Samstagmorgen bei Trainingsflügen über Zentralindien abgestürzt. Dies teilten lokale militärische und zivile Behörden mit. Nach Angaben der indischen Luftwaffe ist ein Pilot bei dem Unfall ums Leben gekommen. Bei den Flugzeugen handelt es sich um eine russische Suchoi Su-30 und eine französische Mirage 2000. Die Maschinen waren im Bezirk Morena im Bundesstaat Madhya Pradesh abgestürzt. Später wurde bekannt gegeben, dass die Trümmer des einen Flugzeugs in Madhya Pradesh gefunden wurden, während das andere im nahe gelegenen Bundesstaat Rajasthan aufschlug. Die indische Luftwaffe bestätigte den Verlust zweier ihrer Flugzeuge in einem Tweet: "Einer der drei verunglückten Piloten erlitt tödliche Verletzungen." Nun wurde eine Untersuchung eingeleitet. Die beiden anderen Piloten seien gerettet und in ein Krankenhaus gebracht worden, wie ein örtlicher Beamter in Madhya Pradesh namens Ankit Asthana mitteilte. Videos in den sozialen Medien zeigen die Wracks der Flugzeuge und ein großes Feuer an einer der Absturzstellen. Nach Angaben indischer Medien sollen die Flugzeuge vom Luftwaffenstützpunkt Gwalior in Madhya Pradesh aus zu geplanten Übungen gestartet sein. Der Kontakt zu den Flugzeugen soll gegen 5:30 Uhr Ortszeit abgebrochen sein. In den Medien wird aktuell spekuliert, dass die beiden Flugzeuge in der Luft zusammengestoßen sein könnten. Bisher gibt es jedoch keine offiziellen Kommentare zur Ursache des Vorfalls. Die russische Suchoi Su-30 ist ein zweisitziges Mehrzweckkampfflugzeug, das in den 1990er-Jahren entwickelt worden war. Das vom französischen Unternehmen Dassault Aviation hergestellte Kampfflugzeug Mirage 2000 war Mitte der 1980er-Jahre eingeführt worden. Es ist sowohl in ein- als auch in zweisitziger Version erhältlich. Mehr zum Thema - Der Moment der Katastrophe: Passagier streamt Flugzeugabsturz ins Netz

