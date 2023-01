Indien nimmt Produktion von Kalaschnikow-Gewehren in Lizenz auf

Mit Beginn des neuen Jahres hat in Indien ein russisch-indisches Joint Venture die Produktion von AK-203-Sturmgewehren aus dem Hause Kalaschnikow in Lizenz begonnen. Es handelt sich dabei um eines der wichtigsten Ergebnisse der bisherigen militärisch-technischen Kooperation der beiden Länder.

Quelle: Sputnik © Jewgeni Bijatow/RIA Nowosti

Nach Angaben des russischen Rüstungsexportmonopolisten Rosoboronexport hat am Jahresanfang die Produktion von Kalaschnikow-Sturmgewehren AK-203 in Indien begonnen. "Russland und Indien sind durch eine verlässliche Partnerschaft verbunden. Die Gründung des Joint Ventures Indo-Russian Rifles Private Limited ist eines der bislang wichtigsten Ergebnisse der militärisch-technischen Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern. Mit dem Beginn der Serienproduktion von Kalaschnikow-Gewehren des Typs AK-203 werden die indischen Sicherheitskräfte mit hochwertigen, komfortablen und modernen Kleinwaffen ausgestattet. Das Modell vereint hervorragende Ergonomie, Anpassungsfähigkeit, Benutzerfreundlichkeit und hohe taktische und technische Eigenschaften, es ist eines der besten Modelle der Welt", zitiert die Moskauer Nachrichtenagentur RIA Nowosti Sergei Tschemesow, den Generaldirektor der halbstaatlichen Technologieholding Rostek, zu der auch der Kalaschnikow-Konzern gehört. Indisches U-Boot sitzt wegen Sanktionen in Russland fest Das Kalaschnikow AK-203 ist eine Version des Sturmgewehrs AK-200, das für Patronen des Kalibers 7,62 × 39 mm ausgelegt ist. Das Hauptmerkmal der Gewehre der "zweihundertsten" Serie ist die Möglichkeit, moderne Visiersysteme auf der Picatinny-Schiene (MIL-STD-1913) zu montieren, ohne die hohe Zuverlässigkeit der automatischen Waffen, für die Kalaschnikows bekannt sind, zu beeinträchtigen. Die Gewehre dieser Serie zeichnen sich laut der Website des Kalaschnikow-Konzerns durch eine verbesserte Ergonomie aus, die durch einen klappbaren Teleskopschaft, einen verbesserten Sicherheitsinterpreter, einen neuen Pistolengriff, eine Flammensperre und einen Vorderschaft mit Picatinny-Schienen erreicht wird. Mehr zum Thema - Die Spezialoperation unterzieht das neue russische Scharfschützengewehr einer Bewährungsprobe

