"Ein Meer von Blut" als Neujahrsaufführung: Auslandsvertreter sehen Revolutionsoper in Nordkorea

Die in Nordkorea tätigen ausländischen Diplomaten haben anlässlich des koreanischen Neujahrsfestes unter anderem Ausschnitte aus der Revolutionsoper "Ein Meer von Blut" im Großen Theater von Pjöngjang zu sehen bekommen. Dies berichteten staatliche Medien am Montag.

Quelle: AFP © KIM GEWONNEN JIN

Die diplomatischen Vertreter ausländischer Staaten in Nordkorea haben am Sonntag einer Tanzaufführung anlässlich des koreanischen Neujahrsfestes im Großen Theater von Pjöngjang beigewohnt, teilte die staatliche Nachrichtenagentur KCNA mit. Auch Szenen aus der Revolutionsoper "Ein Meer von Blut" wurden aufgeführt. Es wurden "farbenprächtige Werke" auf der Bühne gezeigt, die die "edlen Gedanken und Gefühle des koreanischen Volkes widerspiegeln, das sich im Kampf für die Entwicklung des sozialistischen Aufbaus zusammengeschlossen hat". Nordkoreanische Kunst gegen Vorurteile und zum besseren Miteinander Bei dem Galakonzert, dem auch Staatschef Kim Jong-un beiwohnte, traten das bekannte Mansudae-Ensemble, der Staatschor sowie Studenten der Kunsthochschulen auf. Mitarbeitern ausländischer Vertretungen, die in Nordkorea arbeiten, werden regelmäßig Klassiker der nordkoreanischen Kultur und Darbietungen berühmter Ensembles gezeigt. Zum Neujahrsfest 2022 wurde beispielsweise im Zirkustheater von Pjöngjang eine Aufführung für Botschaftsmitarbeiter und Militärattachés organisiert. Die Oper "Ein Meer von Blut" basiert auf einem Werk des Staatsgründers Kim Il Sung, welches dieser während des antijapanischen Kampfes verfasste. Als Theaterstück wurde es 1936 erstmals aufgeführt. Unter Anleitung seines Sohnes Kim Jong-il wurde das Theaterstück im Jahr 1971 in die gleichnamige siebenaktige Oper übertragen – mit einer philosophischen Kernidee, dass man das Blut-Meer des Leidens in ein Blut-Meer des Kampfes verwandeln soll. Dieses Werk oder Auszüge daraus werden regelmäßig bei den Feiertagen in der Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK) aufgeführt. Szenen wurden zum Beispiel 2020 anlässlich des koreanischen Neujahrsfestes im Großen Theater von Pjöngjang gezeigt. Ein Jahr zuvor trat das Ensemble auf dem Kim-Il-Sung-Platz auf. Anfang Januar 2014 hatten die Künstler der Oper "Ein Meer von Blut" mit ihrer Aufführung den Kampfgeist der Arbeiter des Wärmeenergiekomplexes von Pjöngjang gestärkt. Mehr zum Thema - Südkoreas Präsident meldet Gespräche mit USA über Abhaltung von Nuklearübungen

