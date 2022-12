Gipfeltreffen in Riad: Chinas Präsident Xi fordert Ölhandel in Yuan

Dem Petrodollar erwächst offenbar neue Konkurrenz. Der chinesische Präsident Xi erklärte auf dem arabisch-chinesischen Gipfel in Riad, China werde sich dafür einsetzen, Öl und Gas in Yuan zu kaufen.

Der chinesische Präsident Xi Jinping erklärte am Freitag vor arabischen Staats- und Regierungschefs, China werde sich dafür einsetzen, Öl und Gas in Yuan zu kaufen. Das würde Pekings Ziel unterstützen, die chinesische Währung international zu etablieren.

Xi Jinping sprach in Saudi-Arabien, als der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman Gastgeber für zwei arabische Gipfeltreffen mit dem chinesischen Staatsoberhaupt war. Seit Anwachsen der jüngsten Spannungen zwischen Raid und Washington wirbt Bin Salman erkennbar um Partnerschaften jenseits der engen historischen Beziehungen zum Westen.

Saudi-Arabien verkauft nicht mehr viel Öl an die USA und ist mittlerweile für China – nach Russland – der größte Lieferant. Peking hat sich dabei für die Verrechnung in seiner Währung Yuan eingesetzt. Saudi-Arabien befindet sich nach Wall Street Journal-Informationen bereits in Verhandlungen mit China darüber, künftig Öl-Verkäufe an China in chinesischen Yuan abzuwickeln. Sollten Ölgeschäfte tatsächlich umfassender in Yuan abgewickelt werden, so würde China damit die Rolle des US-Dollar als Weltreservewährung sowie die Stellung der USA als unumstrittene Finanzsupermacht ernsthaft gefährden.

China werde auch die Plattform "Shanghai Petroleum and Natural Gas Exchange" für die Abwicklung des Öl- und Gashandels in Yuan voll ausschöpfen, sagte Xi. Eine saudische Quelle sagte vor dem chinesischen Staatsbesuch gegenüber Reuters, eine Entscheidung, kleine Mengen Öl in Yuan an China zu verkaufen, könne durchaus sinnvoll sein, um chinesische Importe direkt zu bezahlen, aber "es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt".

Der chinesische Präsident war am Mittwoch für einen dreitägigen Besuch nach Saudi-Arabien gereist. Er wolle "eine neue Ära für die Beziehungen zwischen China und der arabischen Welt" einleiten, schrieb Xi in einem in Saudi-Arabien veröffentlichen Zeitungsartikel. Für China stellen die arabischen Staaten aufgrund ihrer natürlichen Ressourcen, ihrer Bauindustrie und ihrer diversen Wirtschaftszweige "Länder mit enormem Potenzial" dar.

