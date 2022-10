Indisch-russische Rüstungsfirma strebt höhere Auslandsumsätze mit Überschall-Marschflugkörpern an

Die Regierung Modi hat sich das Ziel gesetzt, die indische Rüstungsproduktion bis 2025 auf 25 Milliarden Dollar zu steigern. Rund 20 Prozent sollen in den Export gehen. Ein russisch-indisches Unternehmen strebt allein an, mit seinen Überschall-Marschflugkörpern fünf Milliarden US-Dollar zu erreichen.

Das russisch-indische Joint Venture BrahMos Aerospace will das Ziel von Premierminister Narendra Modi, die jährlichen Rüstungsexporte des südasiatischen Landes bis 2025 auf fünf Milliarden US-Dollar zu steigern, im Alleingang erreichen. Der Geschäftsführer des Unternehmens, Atul Rane, sagte am Dienstag gegenüber der indischen Nachrichtenagentur ANI:

"Wir hoffen, dass BrahMos Aerospace allein in der Lage sein wird, diese Zahl bis zu diesem Zeitpunkt zu erreichen."

Er fügte hinzu:

"Wir hoffen, weitere Aufträge von den Philippinen zu erhalten, und wir sprechen mit Vietnam, Malaysia und vielen anderen Ländern über Exporte."

Indonesien gehört ebenso zu den potenziellen Käufern der Überschall-Marschflugkörper des Unternehmens. Anfang dieses Jahres konnte BrahMos einen Auftrag im Wert von 375 Millionen US-Dollar mit den Philippinen abschließen. Dabei handelte es sich um die landgestützte, schiffsabwehrende Variante des aktuellen Raketensystems des Unternehmens. BrahMos wird dem philippinischen Marinekorps drei Raketenbatterien sowie Ausbildungs- und logistische Unterstützungsdienste zur Verfügung stellen.

Die erste Erprobung der nächsten Raketengeneration des Unternehmens ist für Mitte 2024 geplant. Damit könnte der Weg frei sein, um die Produktion in einem neuen Werk im Bundesstaat Uttar Pradesh bereits 2025 aufzunehmen, so Rane. Das neue Modell wiege nur etwa halb so viel wie die derzeitigen nuklearfähigen Raketen des Unternehmens, so dass Flugzeuge mehr davon transportieren könnten. Der Geschäftsführer des Unternehmens fügte hinzu:

"NG [Nächste Generation] ist unsere größte Hoffnung für die Zukunft, was den Export betrifft."

Der BrahMos-Chef erklärte weiter, dass Indien bei der Produktion der aktuellen Raketen des Unternehmens einen Eigenanteil von 68 Prozent erreicht habe und hoffe, diesen Anteil irgendwann auf 100 Prozent zu steigern. Die Produkte des Unternehmens, dessen Hauptsitz in Neu-Delhi ist, werden jedoch weiterhin in Partnerschaft mit Russland im Rahmen der gemeinsamen 50-50-Operation verkauft. Der Name des Konzerns wird aus Teilen der Namen zweier Flüsse, des indischen Brahmaputra und der russischen Moskwa, geformt.

Bevor das Unternehmen zu Beginn dieses Jahres in den Export ging, waren die Einnahmen von Indiens Luftwaffe, Marine und Armee abhängig. Die ursprüngliche BrahMos-Rakete, die erstmals 2001 getestet worden war, kann vom Land, aus der Luft oder vom Meer aus gestartet werden und ist dreimal schneller als die Schallgeschwindigkeit.

Indien stellt auch russische MiG- und Su-30-Kampfjets in Lizenz mit Russland her. Berichten zufolge erwägen die beiden Staaten, mehr russische Waffen in Indien zu produzieren. Die Regierung Modi hatte sich im vergangenen Jahr das Ziel gesetzt, die indische Rüstungsproduktion bis 2025 auf 25 Milliarden Dollar zu steigern, wovon etwa 20 Prozent exportiert werden sollen.

