Chinesische Marine übt amphibische Kriegsführung

Chinesische staatliche Medien haben über die Durchführung "umfassender" Übungen mit Schiffen und anderem Kriegsgerät für amphibische Operationen berichtet. Angesichts der steigenden Spannungen mit den USA im Südchinesischen Meer und in Taiwan könnte das eine Warnung an Washington sein.

Quelle: www.globallookpress.com © Cfoto/Keystone Press Agency

Die chinesische Volksbefreiungsarmee hat eine umfangreiche Übung mit einer amphibischen Transportgruppe, bestehend aus zwei amphibischen Angriffsschiffen des Typs 075, im Südchinesischen Meer durchgeführt, wie die parteinahe chinesische Zeitung Global Times beichtete. Chinesische Experten bewerteten das als Zeichen, dass eine solche Doppelschiffsgruppe Kampffähigkeit erreicht hat. Xi Jinping: Chinesisches Militär sollte Fokus auf Kriegsvorbereitung richten Die Hainan und die Guangxi, beides von China entwickelte amphibische Angriffsschiffe des Typs 075, bildeten vor Kurzem eine amphibische Transportgruppe und wurden in einem nicht genannten Gebiet im Südchinesischen Meer einem umfangreichen Trainingstest unterzogen, der gemeinsame amphibische Landungen in mehrere Richtungen sowie maritime Nachschubübungen umfasste, wie das chinesische Staatsfernsehen CCTV am Samstag berichtete. Zu Beginn des Übungstests starteten Transporthubschrauber des Typs Z-8C mit Marinesoldaten an Bord vom Flugdeck der Hainan, während Luftkissen-Landungsboote des Typs 726 sowie gepanzerte Amphibienfahrzeuge vom Typ 05 vom Wellendeck der Hainan und der Guangxi abgelassen wurden und einen Strandangriff begannen, so der CCTV-Bericht. Während des Tests mussten die Hubschrauber an verschiedenen Landepositionen starten und landen. Die Hubschrauber und das Luftkissenlandeboot absolvierten dem Bericht zufolge auch Tests zum Personaltransfer und zur Betankung. Kapitän Yu Haibo, der leitende Offizier der Hainan, sagte: "Das aufeinanderfolgende Aussetzen und Zurückholen von Hubschraubern und Luftkissenlandungsbooten ist eine der wichtigsten Kampffähigkeiten eines amphibischen Angriffsschiffes. (...) Die umfassende Kampffähigkeit des Schiffes hat einen großen Schub erhalten." Nach dem ersten Test der amphibischen Anlandungen absolvierten die beiden amphibischen Angriffsschiffe dann erfolgreich See-Nachschubübungen mit dem Versorgungsschiff Chaganhu des Typs 901, wie CCTV berichtete. Die umfassende Übung zeige, dass sowohl die Hainan als auch die Guangxi nun kampffähig seien und dass die chinesische Marine zwei amphibische Angriffsschiffe in einer amphibischen Transportgruppe einsetzen könne, sagte ein chinesischer Militärexperte, der um Anonymität bat, der Global Times am Sonntag. Mehr zum Thema - Mehrere Zwischenfälle mit der US Air Force über chinesischem Hoheitsgebiet meldet "Taiwan News"

