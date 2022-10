US-Flugzeugträger wieder zu Übungen in koreanischen Gewässern

Während US-Präsident Joe Biden vor einem nuklearen Armageddon warnt, nimmt der nuklearwaffenbetriebene US-Flugzeugträger Ronald Reagan in Gewässern nahe der koreanischen Halbinsel teil, nachdem Nordkorea Anfang der Woche als Reaktion auf das frühere Training der Trägergruppe mit südkoreanischen Marineschiffen eine nuklearfähige Rakete über Japan abgeschossen hatte. Nordkorea betrachtet die Militärübungen zwischen den USA und Südkorea als Übung für eine Invasion des Landes.

Am Donnerstag führten Marinezerstörer der USA, Japans und Südkoreas vor der Ostküste der koreanischen Halbinsel gemeinsame Übungen durch. Zuvor hielten die Streitkräfte der USA und Südkoreas gemeinsame Militärübungen ab, die Pjöngjang als "ernste Bedrohung für die Stabilität" kritisierte.

Die Nachrichtenagentur Yonhap hatte am Donnerstag unter Berufung auf den südkoreanischen Generalstab berichtet, dass Nordkorea zwölf Kampfflugzeuge in der Nähe der innerkoreanischen Grenze entsandt habe, die demnach Schießübungen durchgeführt haben sollen. Südkorea schickte daraufhin 30 Kampfflugzeuge in das Grenzgebiet. Es kam zu keinen Zusammenstößen.

Die jüngsten zweitägigen Übungen, an denen US-amerikanische und südkoreanische Zerstörer sowie andere Schiffe beteiligt waren, fanden in internationalen Gewässern vor der Ostküste der Halbinsel statt. Die Übungen umfassten auch Übungen zur Eskortierung der Reagan südöstlich von Südkoreas südlicher Insel Jeju, so Südkoreas Generalstabschef in einer Erklärung.

"Wir werden unsere festen operativen Fähigkeiten und unsere Bereitschaft, auf jegliche Provokationen Nordkoreas zu reagieren, weiter stärken", hieß es in der Erklärung. In der vergangenen Woche hatten sie in dem Gebiet U-Boot-Übungen unter Beteiligung der Reagan abgehalten.

Nordkorea könnte auf die neuen Übungen mit weiteren Raketentests reagieren. Das nordkoreanische Außenministerium erklärte am Donnerstag, die Verlegung der Flugzeugträgergruppe stelle "eine ernste Bedrohung für die Stabilität der Lage auf der koreanischen Halbinsel und in ihrer Umgebung dar".

Am Dienstag hatte Pjöngjang eine ballistische Mittelstreckenrakete abgefeuert, die – erstmals seit 2017 – über Japan geflogen war und die japanische Regierung zu einer Evakuationswarnung veranlasste. Am Mittwoch entsandten die USA laut Angaben der südkoreanischen Armee ihren nukleargetriebenen Flugzeugträger USS Ronald Reagan in die Gewässer östlich der koreanischen Halbinsel. Am Donnerstagmorgen hatte Nordkorea seine Raketentests fortgesetzt und erneut zwei ballistische Kurzstreckenraketen in Richtung des Japanischen Meeres abgefeuert.

Die beiden Starts ballistischer Raketen am Donnerstag waren die sechste Runde von Waffenabschüssen in Nordkorea in weniger als zwei Wochen. Bei der am Dienstag getesteten nordkoreanischen Mittelstreckenrakete handelte es sich womöglich um eine Hwasong-12-Rakete, die nach Ansicht von Beobachtern in der Lage ist, das US-Pazifikgebiet Guam zu erreichen. Andere kürzlich gestartete Raketen sind Kurzstreckenwaffen, die auf Südkorea gerichtet sind.

Laut Heo Tae-keun, dem stellvertretenden südkoreanischen Verteidigungsminister, ist Nordkorea bereit, seinen ersten Atomtest seit fünf Jahren durchzuführen, und bereitet sich darauf vor, eine neue ballistische Interkontinentalrakete mit Flüssigtreibstoff und eine U-Boot-gestützte Rakete zu testen.

Am Freitag führten die obersten Nuklearbeauftragten Südkoreas, der Vereinigten Staaten und Japans trilaterale Telefongespräche und kamen überein, ihre Bemühungen zu verstärken, um verschiedene Mittel zur Finanzierung der Atom- und Raketenprogramme Nordkoreas zu unterbinden. Nach Angaben des südkoreanischen Außenministeriums beschlossen die Gesandten außerdem, die Zusammenarbeit zu verstärken, um die Einhaltung von Sanktionen gegen Nordkorea zu sichern.

Nach den trilateralen Videogesprächen zwischen Heo und seinen US-amerikanischen und japanischen Amtskollegen betonten sie, dass die sicherheitspolitische Zusammenarbeit zwischen den drei Ländern verstärkt werden würde, wenn der Norden seine Provokationen fortsetze, so das südkoreanische Verteidigungsministerium in einer Erklärung. Andererseits hatte Pjöngjang mehrfach klar gemacht, dass es die Übungen als Bedrohung der regionalen Sicherheit und Stabilität erachtet.

Laut Ankit Panda, Senior Fellow bei der Carnegie Endowment for International Peace, sind Pjöngjangs jüngsten Tests Teil eines "vertrauten Musters" jahrelanger Raketenstarts und operativer Übungen – auch wenn sie in den letzten Monaten intensiver geworden seien.

Demnach sei der Hauptzweck der jüngsten Starts wahrscheinlich ein operatives Training – das Testen von Fähigkeiten, das Sammeln von Leistungsdaten und die Durchführung eines Test- und Evaluierungsprozesses – und gleichzeitig ein wichtiges politisches Signal.

"Es ist tatsächlich eine Demonstration der Stärke, eine Demonstration der Entschlossenheit, eine Demonstration der Fähigkeiten im Allgemeinen."

Panda sieht die aktuellen Übungen jedoch als riskant an, da die Spirale außer Kontrolle geraten könnte, wie es im Magazin Foreign Policy heißt.

"Ich denke, das führt zu einer gefährlichen Dynamik, bei der sich das Risiko von Fehleinschätzungen oder Fehlkalkulationen erhöhen könnte."

