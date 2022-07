China: Universität Wuhan meldet Cholera-Fall

In der chinesischen Stadt Wuhan – dem Ort der ersten dokumentierten SARS-CoV-2-Infektion – wurde ein Fall von Cholera bestätigt, wie die Universität der Stadt am Montag mitteilte. Laut Behörden der Millionenmetropole seien Maßnahmen zur Eindämmung des Ausbruchs in Kraft getreten.

Die chinesische Universität Wuhan meldet einen Fall von Cholera. Laut einer Mitteilung des Distriktgesundheitsamtes, die auf dem Online-Dienst WeChat veröffentlicht wurde, meldete die Universität der zentralchinesischen Millionenmetropole am Samstagabend einen Fall von "Erbrechen und Durchfall, begleitet von niedrigem Fieber". Proben wurden entnommen, serologische Tests, die von den Seuchenkontrollzentren der Provinz und der Stadt durchgeführt worden seien, bestätigten demnach einen Cholera-Fall. Die Behörde teilte weiter mit:

"Nach einer wirksamen Diagnose und Behandlung konnte der Zustand des Patienten unter Kontrolle gebracht werden, und die Symptome sind verschwunden."

Seitens der Verantwortlichen hieß es, dass alle Maßnahmen zur Verhinderung eines Ausbruchs der Krankheit sofort ergriffen worden seien. So seien, nachdem bei dem Studenten die Krankheit festgestellt worden war, seine Kontaktpersonen ausfindig gemacht und einige Veranstaltungsorte zur Desinfektion geschlossen worden. Nach Angaben der Behörden seien keine weiteren Fälle festgestellt worden.

Das Gesundheitsamt wies die Universität an, in diesem Sommer auf mögliche Infektionskrankheiten zu achten, und forderte sie auf, die Hygienestandards auf dem Campus zu verbessern:

"Die Öffentlichkeit wird gebeten, auf die persönliche Hygiene zu achten, die eigene Gesundheit gut zu überwachen und Gerüchten keinen Glauben zu schenken."

Die Cholera wird in China neben der Beulenpest als Infektionskrankheit der Klasse A eingestuft. Der an der Universität Wuhan entdeckte Fall ist die zweite bestätigte Infektion in diesem Jahr, nachdem im März bereits ein Fall aufgetreten war. Im Jahr 2021 waren fünf Patienten in China positiv auf Cholera getestet worden, wobei jedoch kein Todesfall gemeldet wurde.

Nach der Beschreibung der Weltgesundheitsorganisation WHO ist die Cholera "eine extrem ansteckende Krankheit, die schweren akuten wässrigen Durchfall verursachen kann". Sie verbreitet sich über verunreinigte Lebensmittel oder Wasser. Die meisten Infizierten haben keine Symptome, aber eine Minderzahl kann akuten Durchfall mit schwerer Dehydrierung entwickeln. Cholera ist "eine leicht zu behandelnde Krankheit", aber wenn sie unbehandelt bleibt, kann sie "innerhalb von Stunden" zum Tod führen. Nach Angaben der WHO starben im Jahr 2020 weltweit bekannt geworden 857 Menschen in 24 Ländern an der Krankheit, doch die tatsächliche Zahl dürfte weitaus höher liegen.

Die Nachricht von der Cholera-Infektion kam zu einem Zeitpunkt, als auch das Coronavirus in China wieder auf dem Vormarsch ist. So sind am Wochenende weitere Fälle von SARS-CoV-2-Infektionen in wichtigen chinesischen Metropolen wie Schanghai bestätigt worden. In der zentralchinesischen Millionenstadt Xi'an soll vergangene Woche zudem die neue Omikron-Variante BA.5 erstmals zu einem Corona-Ausbruch geführt haben. Die Stadtverwaltung verhängte einen Lockdown: Geschäfte, Schulen, Kinos und Restaurants der 13-Millionen-Einwohner-Metropole wurden am Mittwoch für zunächst eine Woche geschlossen, Veranstaltungen und Feiern wurden verboten.

Die Behörden des asiatischen Landes verfolgen nach wie vor eine strikte Null-COVID-Strategie. Die Corona-Beschränkungen mit Lockdowns in China als zweitgrößter Volkswirtschaft der Welt haben auch Auswirkungen auf die globalen Märkte.

