Chinesischer E-Autohersteller überholt Tesla

BYD, еin chinesischer Hersteller von Elektroautos, hat im ersten Halbjahr 2022 weltweit die meisten Fahrzeuge in dieser Sparte verkauft. Das zeigen Branchendaten. BYD hat damit nicht nur Tesla überholt, sondern will den Konkurrenten sogar mit Teilen beliefern.

© VCG/VCG via Getty Images

Der chinesische E-Autohersteller BYD hat in den ersten sechs Monaten des Jahres mehr als 641.000 Elektrofahrzeuge verkauft. Damit wurde er zum weltweit führenden Hersteller von Elektrofahrzeugen, berichten chinesische Medien unter Berufung auf Branchendaten. Fließband nicht schnell genug: Musk lässt Tesla-Produktion in Grünheide für Umbau stoppen Die Verkaufszahlen sind deutlich höher als die von Elon Musks Tesla, von dem im gleichen Zeitraum 564.000 Elektroautos gefertigt wurden. Damit hat der chinesische Elektroautohersteller seinen Verkauf im Vergleich zum Vorjahr um 315 Prozent gesteigert. Vergangenen Monat kündigte BYD Pläne an, Tesla "sehr bald" mit Batterien zu beliefern. Laut dem jüngsten Jahresbericht des Unternehmens machten wiederaufladbare Batterien und Photovoltaikzellen im Jahr 2021 7,29 Prozent des BYD-Umsatzes aus, während der Anteil bei Autoteilen und verwandten Produkten bei mehr als 50 Prozent lag. Mehr zum Thema - Scheitern die E-Auto-Pläne der EU am Lithium?

