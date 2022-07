Nach Attentat: Japans Ex-Premier Shinzō Abe verstorben

Nach übereinstimmenden Berichten japanischer Medien ist der ehemalige japanische Premierminister Shinzō Abe nach einem Anschlag am Freitag im Krankenhaus verstorben. Während einer Wahlkampfrede in der alten Kaiserstadt Nara hatte ein Mann zwei Schüsse auf den Politiker abgefeuert.

Quelle: AFP © Vladimir Simicek / Jiji Press

Auf den früheren japanischen Regierungschef Shinzō Abe hatte heute auf offener Straße ein Mann zwei Schüsse abgefeuert und den 67-Jährigen lebensbedrohlich verletzt. Abe wurde "in einem ernsten Zustand" umgehend per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Wie nun japanische Medien übereinstimmend berichten, sei der ehemalige Premier verstorben. Der japanische Fernsehsender NHK beruft sich dabei auf Angaben aus der regierenden Liberaldemokratische Partei Japans. Der Tod des 67-jährigen Politikers wurde demnach auch gegenüber der Nachrichtenagentur Kyodo von einer Parteiquelle bestätigt. Schüsse auf Japans Ex-Regierungschef – Abe lebensgefährlich verletzt Abe war während einer Wahlkampfrede in der alten Kaiserstadt Nara angeschossen. In Japan finden am Sonntag Wahlen zum Oberhaus statt. Nach Aussagen von Anwesenden seien zunächst zwei Schüsse zu hören gewesen, bevor Abe zusammenbrach. Der mutmaßliche Schütze wurde vor Ort gefasst. Es soll sich um einen 41-jährigen Japaner handeln, der bis 2005 drei Jahre lang der Marine des Landes angehört haben soll. Laut einem NHK-Bericht soll der Ex-Militär mit einer selbstgebauten Schusswaffe von hinten zwei Schüsse auf den ehemaligen japanischen Premier abgefeuert haben. Das Motiv gilt bislang als unklar. Er sei demnach "unzufrieden" mit Abe gewesen und habe ihn "töten" wollen, wurde der Mann etwa nach seiner Festnahme vom Fernsehsender NHK zitiert. Laut anderen Berichten wiederum soll der mutmaßliche Schütze gesagt haben, er habe "keinen Groll gegen Abes politische Überzeugungen". Abe wurde in einem schweren Zustand ins Krankenhaus gebracht. Laut Medienberichten soll der Politiker auf dem Weg ins Krankenhaus allerdings noch bei Bewusstsein gewesen sein. Abe war Japans dienstältester Premierminister. Er trat nach fast acht Jahren im Amt 2020 aus gesundheitlichen Gründen zurück, blieb aber eine einflussreiche politische Figur im Land. Auch am Freitag machte er Wahlkampf für die regierende Liberaldemokratischen Partei, als er erschossen wurde. Dem rechtskonservativen Politiker warfen seine Kritiker vor, dass das Land wegen seiner nationalistischen Politik nach rechts gerückt sei. Mehr Infos in Kürze.

