US-General warnt: China könnte USA im asiatisch-pazifischen Raum herausfordern

In einem Gespräch mit Reportern am Rande der Singapore Airshow am Mittwoch äußerte sich General Kenneth Wilsbach, der Chef der US-Pazifik-Luftstreitkräfte, zur Position Pekings in dem sich verschärfenden Streit zwischen Moskau und Kiew. Er erklärte:

"Vom Standpunkt aus gesehen, ob China sieht, was in Europa passiert und versucht, hier im Indopazifik aktiv zu werden – absolut ja, das ist eine Sorge."

Wilsbach behauptete, dass Peking "einen Vorteil daraus ziehen möchte", und fügte hinzu:

"Es würde nicht überraschen, wenn sie etwas versuchen würden, das provokativ sein könnte, und dann sehen, wie die internationale Gemeinschaft reagiert."

Nach Ansicht des US-Generals beurteilt China Krisen danach, ob "dies eine Gelegenheit zum Gewinnen ist".

Seine Äußerungen erfolgten inmitten monatelanger Spekulationen über die Sackgasse zwischen Ost und West, wobei Washington und mehrere seiner Verbündeten in Europa wiederholt Panik schürten, dass Moskaus Streitkräfte bald eine Invasion in die Ukraine starten könnten. Am Dienstag gab das Moskauer Verteidigungsministerium bekannt, dass seine Truppen die Übungen in Weißrussland und im Südwesten Russlands beendet hätten und nun zu ihren ständigen Stützpunkten zurückkehren würden.

Der Kreml hat jedoch stets dementiert, dass er überhaupt die Absicht hat, seinen Nachbarn anzugreifen. Moskau bemüht sich um Sicherheitsgarantien, die eine NATO-Erweiterung in Richtung der russischen Grenzen ausschließen würden. Peking unterstützt dieses Anliegen.

Anfang dieses Monats veröffentlichten der russische Präsident Wladimir Putin und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping eine gemeinsame Erklärung, in der sie sich gegen eine weitere Ausdehnung der NATO aussprachen und das Nordatlantische Bündnis aufforderten, "von ideologischen Ansätzen aus der Zeit des Kalten Krieges Abstand zu nehmen".

Washington beschuldigt Peking seit langem, Provokationen gegen Taiwan zu inszenieren. China betrachtet die Insel als unveräußerlichen Teil seines Territoriums. Anfang Dezember beschuldigte der stellvertretende US-Verteidigungsminister für Sicherheitsfragen im indopazifischen Raum Ely Ratner die chinesische Armee, sie bereite sich wahrscheinlich darauf vor, die Insel mit dem Festland "zu vereinen". Peking verurteilt die engen Beziehungen Washingtons zu Taipeh wiederholt als Einmischung in seine inneren Angelegenheiten.

