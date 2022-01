Raketenkrise in Korea: Guterres ruft zu diplomatischen Gesprächen auf

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen António Guterres hat zu diplomatischen Gesprächen über die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel zwischen Nordkorea und allen weiteren beteiligten Parteien aufgerufen, wie die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf Guterres' Pressesprecher Stéphane Dujarric berichtete. Dujarric erklärte:

"Ich glaube, es gab in letzter Zeit nicht so viele Zeitabschnitte, in denen die DVRK (Nordkorea) so viele Raketen gestartet hat. Und für uns ist dies nur eine weitere Erinnerung daran, dass die DVRK und alle beteiligten Parteien sich in diplomatische Gespräche einbringen müssen, damit wir das erreichen können, was die Vereinten Nationen anstreben, nämlich eine überprüfbare Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und, auf kürzere Sicht, einen Abbau der Spannungen."