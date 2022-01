Indien: Affen stehlen Baby und ertränken es im Wassertank

Eine Affengruppe hat in der indischen Stadt Baghpat ein Baby entführt. Die Leiche des zwei Monate alten Kindes wurde einige Stunden später in einem Wassertank entdeckt. Nach Angaben der Familie hatten die Affen bereits früher versucht, das Baby zu entführen.

Indische Medien haben am 10. Januar vom Tod eines Babys in der Stadt Baghpat im Bundesstaat Uttar Pradesh berichtet, der die Einwohner bestürzte. Mehrere Affen entführten am Wochenende den zwei Monate alten Jungen und ertränkten ihn offenbar in einem Wassertank. Das Opfer hieß Keshav Kumar.

Nach Angaben seiner Familie war es nicht das erste Mal, dass die Tiere es auf das Baby abgesehen hatten. Beim vorigen Versuch, das Kind zu stehlen, hatten sie jedoch keinen Erfolg gehabt. Der Junge wurde gekidnappt, als er und seine Großmutter in einem Zimmer auf der Terrasse schliefen. Die Tür war geöffnet und die Affen zerrten das Baby hinaus. Einige Stunden später wurde der Junge leblos aufgefunden: Die Leiche schwamm in einem Wassertank. Die noch unter Schock stehenden Eltern sagten am Samstag den Journalisten:

"Wir rechneten nicht damit, dass sie so in der Dunkelheit zurückkehren würden. Wir verloren unser Kind."

Die Polizei bestätigte die Entführung des Kindes durch die Affen. Die Beamten analysierten Aufnahmen von Sicherheitskameras, wo deutlich zu sehen war, dass die Affen die Terrasse des Hauses mit dem Kind verlassen hatten. Ein Affe hatte es in seinen Armen weggetragen. Anwohner sagten den Journalisten, sie hätten sich bei den Behörden mehrmals über die gefährliche Nachbarschaft mit den Affen beschert. Die Beschwerde nutzte jedoch nichts.

