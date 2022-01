Turkmenistan will "Tor zur Hölle" löschen: Feurige Sehenswürdigkeit kann nach 50 Jahren verschwinden

Seit über 50 Jahren verfügt Turkmenistan über eine einzigartige Sehenswürdigkeit, die zahlreiche Touristen anlockt. Mitten in der Wüste steht ein etwa 60 Meter großer und 20 Meter tiefer Krater in Flammen. Präsident Gurbanguly Berdimuhamedow will die riesige Gasfackel nun löschen.