Mindestens zwölf Pilger sterben bei Massenpanik an Schrein in Indien

Am ersten Tag des Jahres 2022 sind bei einer Massenpanik im Norden Indiens mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Mehrere Menschen erlitten Verletzungen, nachdem es an einem hinduistischen Heiligtum in der Region Jammu und Kashmir zu einem Streit gekommen war.

Bei einer Massenpanik an einem Schrein sind in Indien am Samstag mindestens zwölf Pilger ums Leben gekommen. Die Tragödie ereignete sich am hinduistischen Heiligtum von Mata Vaishno Devi in Katra in der Region Jammu und Kashmir. Örtliche Medien berichteten außerdem von mindestens 13 Verletzten. Ein Arzt des Gesundheitszentrums der Gemeinde sagte, die genaue Zahl der Opfer liege noch nicht vor.

Reasi, J&K | Vaishno Devi yatra resumes following a brief suspension after 12 people lost their lives in a stampede incident in Katra pic.twitter.com/n2xZO2wuj9 — ANI (@ANI) January 1, 2022

Ein Polizeisprecher teilte mit, die Panik sei durch einen Streit zwischen zwei Gruppen von Pilgern ausgelöst worden. Die Menschen hätten einander geschubst, und die Situation sei außer Kontrolle geraten. Die Wallfahrt wurde für einige Zeit ausgesetzt, dann aber bald wieder aufgenommen.

Exclusive Visuals from Katra 12 dead and many injured in the stampede at Mata Vaishno Devi Bhawan#Katra#Vaishnodevipic.twitter.com/txdhETNLEE — Sheikh Sabir (Kashmir Crown) (@sheikhsabirr) January 1, 2022

Der indische Premier Narendra Modi schrieb auf Twitter, er sei äußerst traurig über den Verlust von Menschenleben bei der Massenpanik. Er hoffe, die Verletzten würden bald genesen.

(rt/dpa)