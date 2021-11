US-Diplomat flieht in Südkorea von Unfallort – und beruft sich auf diplomatische Immunität

Ein US-Diplomat in Südkorea ist nach einem Autounfall in der Hauptstadt Seoul geflohen und hat sich dabei offenbar auf seine diplomatische Immunität berufen. Dies ist nur einer von mehreren ähnlichen Vorfällen, in die ausländische Diplomaten in Südkorea in jüngster Zeit verwickelt sind.