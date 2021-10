Medien: Starke Explosion in Kabul unweit von Moschee

Afghanische Medien haben von einer Explosion und einer darauffolgenden Schießerei in der Nähe einer Moschee in der Hauptstadt Kabul berichtet. Nach vorläufigen Informationen sollen hinter dem Terrorangriff Kämpfer der Gruppierung "Islamischer Staat Khorasan" stecken.

Eine Explosion hat am Sonntag die afghanische Hauptstadt Kabul erschüttert. Der Anschlag ereignete sich in der Nähe der Id-Gah-Moschee, wo gerade eine Trauerzeremonie für die Mutter des Taliban-Sprechers Sabihullah Mudschahid stattfand. Gleich nach der Explosion kam es laut Medienberichten vor der zweitgrößten Moschee Kabuls zu einem Schusswechsel zwischen Taliban-Kräften und den Angreifern. Obwohl sich zunächst niemand für den Anschlag als verantwortlich erklärte, wurde dahinter die Terrorgruppierung "Islamischer Staat Khorasan" vermutet. Zunächst wurde von einigen toten Zivilisten berichtet. Einige Medien schrieben von mindestens zehn Todesopfern. Berichten zufolge sollen mehrere führende Mitglieder der Taliban an der Trauerfeier teilgenommen haben.

Nach neueren Berichten soll es zwölf Tote und über 20 Verletzte gegeben haben.

Kabul mosque blast: 12 killed, 20+ injured according to latest reports — Murad Gazdiev (@MuradGazdiev) October 3, 2021

Kurz zuvor hatten die Taliban eine Kundgebung in Kabul veranstaltet, um ihren Sieg in Afghanistan zu feiern. Der Veranstaltung wohnten jedoch nicht besonders viele Menschen bei. Es wurde von ungefähr 1.500 Teilnehmern berichtet. Darunter gab es keine Frauen. Bemerkenswert war an der Veranstaltung am Sonntag, dass es sich dabei um die erste Kundgebung nach der Machtübernahme durch die Taliban handelte.

Mehr zum Thema - US-Soldat kritisiert Afghanistan-Abzug – Biden-Regierung schickt ihn ins Gefängnis