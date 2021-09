Wortgefechte in Nahost: Iranischer General sieht israelische Führung in "Todesangst"

Sowohl in Iran als auch in Israel kam es in den letzten Monaten zu Regierungswechseln. Doch die Änderung an der Spitze beider Staaten hat nicht zu einer Abschwächung der aggressiven Rhetorik auf beiden Seiten beigetragen.