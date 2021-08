Zweite Bundeswehrmaschine evakuiert 125 Menschen aus Afghanistan

Knapp einen Tag nach dem dramatischen Start der deutschen Rettungsaktion in Afghanistan durften die Evakuierungsflüge zunächst fortgesetzt werden. Die zweite Bundeswehr-Maschine mit 125 Menschen an Bord landete am Dienstagnachmittag in der usbekischen Hauptstadt Taschkent.