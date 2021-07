Schoigu: Die USA wollen Afghanistan aus Zentralasien "durch den Zaun" im Blick behalten

Die US-Amerikaner wollen sich, so Verteidigungsminister Sergei Schoigu, in Zentralasien festsetzen, und führen dazu Verhandlungen mit allen Nachbarn Afghanistans. Daraus könne nichts Gutes erwachsen, so wie überall, wo sie sich länger aufhielten.