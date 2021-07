Bergkarabach: Aserbaidschan und Armenien werfen sich gegenseitig Bruch des Waffenstillstands vor

Kurz nach den Feuergefechten und der Vermittlung eines Waffenstillstands am Mittwochmorgen kam es in der umkämpften Grenzregion Bergkarabach zwischen Armenien und Aserbaidschan in der Nacht auf Donnerstag zu Schusswechseln. Die Konfliktseiten weisen die Schuld von sich.