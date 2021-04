Russische Umweltschützer besorgt über Japans Pläne, Wasser aus AKW Fukushima ins Meer abzulassen

Russische Umweltschützer sind wegen der Pläne der japanischen Regierung besorgt, mehr als eine Million Tonnen radioaktives Wasser aus dem havarierten AKW Fukushima nach einer Behandlung ins Meer fließen zu lassen. Der Seniorberater des Meeresprogramms der Naturschutzorganisation World Wide Fund For Nature (WWF) Konstantin Sgurowski findet nichts Gutes daran, dass Japan das Wasser aus dem havarierten Atomkraftwerk selbst nach dem Herausfiltern von Radionukliden ins Meer spülen wird. Er erklärte:

"Japan hat vor, das Wasser zu verdünnen, bis die Konzentration des radioaktiven Tritiums niedrig ist. Es ist aber unklar, wie viel Zeit dies in Anspruch nehmen wird."

Der WWF-Berater nimmt aber an, dass Japan wohl keinen anderen Ausweg haben wird, weil die Tanks auf dem AKW-Gelände allmählich volllaufen, sodass es bald keinen Platz mehr für das Wasser geben wird, mit dem die Reaktoren gekühlt werden. Sgurowski meint, dass die Nachbarländer Japans mit Recht besorgt sind, weil sich radioaktive Partikeln mit Meeresströmen ausbreiten können.

"Wir haben eigentlich Glück, dass die Ströme nicht in Richtung Russland, sondern in den Stillen Ozean fließen. Bereits nach der Atomkatastrophe wurden erhöhte Radioaktivwerte in den Gewässern vor Kalifornien gemessen."