China feiert "vollständigen Sieg" über absolute Armut

China feiert einen neuen Meilenstein: Während einer Zeremonie in Beijing erklärte der chinesische Präsident Xi Jinping den "vollständigen Sieg" der Nation im Kampf gegen die Armut auf dem Land – eine der wichtigsten Initiativen seiner achtjährigen Amtszeit. In einer einstündigen Rede lobte Xi Jinping das, was er als Beweis für die Führungsstärke der Partei und die Vorteile des politischen Systems Chinas bezeichnete.

In Pekings Großer Halle des Volkes, in der er Medaillen an Schlüsselfiguren im Kampf gegen die Armut überreichte, erklärte Xi Jinping:

"Die Führung der KPC und Chinas sozialistisches System sind die grundlegenden Garantien gegen Risiken, Herausforderungen und Schwierigkeiten".

Es sei rechtzeitig zur Feier des 100. Jahrestages der Gründung der KP Chinas gelungen, einen umfassenden Sieg im Kampf gegen Armut zu erringen.

Nach Ansicht internationaler Beobachter sei die Definition Xi Jinpings von absoluter Armut fragwürdig. Zudem werden nachhaltige Investitionen angemahnt, um die weitere Entwicklung in den ärmsten Regionen des Landes zu fördern.

🎺🎺🎺From the overture of the musical "Farewell To Poverty": the Chairman enters the center stage. Beijing, Feb. 25, 2021. pic.twitter.com/roezgkQTr8 — Xi Jinping Looking At Things 习近平在看东西 (@zaikandongxi) February 25, 2021

Extreme ländliche Armut entspricht nach Definition Xi Jinpings einem jährlichen Pro-Kopf-Einkommen von weniger als 4.000 Yuan (620 US-Dollar) oder etwa 1,69 US-Dollar pro Tag zum aktuellen Wechselkurs. Im Vergleich dazu liegt der Schwellenwert der Weltbank bei 1,90 US-Dollar pro Tag.

Laut Xi Jinping habe China in den vergangenen acht Jahren 1,6 Billionen Yuan in die Armutsbekämpfung investiert. Das Staatsoberhaupt gab dabei noch keine Zahlen in Hinsicht auf die in den nächsten fünf Jahren geplanten Ausgaben bekannt.

In einem "Strategiepapier Nr. 1", das am Sonntag veröffentlicht wurde, gelobte China, an seiner Politik zur Armutsbekämpfung festzuhalten, während es einige Anpassungen für einen fünfjährigen Übergang zu dem vornahm, was Peking "ländliche Revitalisierung" nennt.

