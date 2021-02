Armenien: Premierminister entlässt Generalstabschef und spricht von versuchtem Staatsstreich

Der armenische Premierminister Nikol Paschinjan hat Generaloberst Onik Gasparjan, den Generalstabschef der armenischen Streitkräfte, entlassen. Dieser hatte zuvor gemeinsam mit 40 hochrangigen Offizieren den Rücktritt des Regierungschefs gefordert.

Während einer Liveübertragung auf seiner Facebook-Seite verkündete Paschinjan:

"Ich habe heute beschlossen, den Chef des Generalstabs und seinen ersten Stellvertreter zu entlassen. Der Verteidigungsminister bereitet bereits eine entsprechende Entscheidung über die Ernennung eines neuen Generalstabschefs und seiner Stellvertreter vor." "Aber das wichtigste Anliegen, das wir heute haben, ist auf jeden Fall der Machterhalt auf ziviler und der gesellschaftlicher Ebene, denn ich bewerte das, was stattfindet, als einen versuchten Militärputsch."

Der Regierungschef rief außerdem seine Anhänger dazu auf, sich im Zentrum der Hauptstadt zu versammeln. Berichten zufolge werden Polizeikräfte in die Innenstadt beordert.

In Armenien entwickelte sich die politische Lage zu einem Machtkampf, nachdem das Militär den Rücktritt des Premierministers forderte. Der Generalstab der armenischen Streitkräfte gab eine Erklärung heraus, in der es hieß, dass das Militär vor dem Hintergrund der allgemeinen Situation den Rücktritt des Ministerpräsidenten und der Regierung fordert und empfiehlt, von der Anwendung von Gewalt abzusehen. Der Militärstab erklärte, dass "der Premierminister und die Regierung nicht in der Lage sind, in einer Krisensituation angemessene Entscheidungen zu treffen". Die Erklärung wurde vom Chef des Generalstabs der Streitkräfte Onik Gasparjan, seinen Stellvertretern sowie Disvisions- und Brigadeleitern unterzeichnet.

Die Situation stellt die jüngste Herausforderung für die aktuelle armenische Regierung dar, seitdem Paschinjan einen Waffenstillstand unterzeichnet hatte, der eine Einstellung der Kämpfe in Bergkarabach ermöglichte. Der Schritt löste große Unzufriedenheit und Unmut in der armenischen Gesellschaft aus und führte zu mehreren Demonstrationen gegen den Ministerpräsidenten. Einige Armenier beschuldigten den Regierungschef, die Armenier in Bergkarabach verraten zu haben.

