Aserbaidschan, Armenien und Russland zu trilateralen Gesprächen im Kreml

Zwei Monate nach dem durch Russland vermittelten Waffenstillstandsabkommen vom 9. November 2020 zwischen Armenien und Aserbaidschan im Krieg um die autonome Region Bergkarabach fanden sich die beiden Staatschefs Ilcham Alijew und Nikol Paschinjan unter Vermittlung des russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau zusammen.

Es ging in ihrem ersten Treffen nach dem Waffenstillstand um neue Schritte für einen Wiederaufbau der umkämpften Südkaukasusregion Bergkarabach.

Nach einem vierstündigen Gespräch kündigte Putin eine gemeinsame Erklärung zur Entwicklung in Bergkarabach an, die von allen Seiten unterschrieben worden sei.

Die Vizeregierungschefs beider Länder und Russlands werden nun eine Arbeitsgruppe bilden, um konkrete Projekte auch bei der Wiederherstellung der Wirtschafts- und Verkehrsverbindungen umzusetzen.

Die Erklärung beinhalte die Aufnahme wirtschaftlicher Beziehungen und Infrastrukturprojekte. Im Vordergrund standen die Anbindung Armeniens an das europäische Schienennetzwerk durch das Territorium Aserbaidschans.

Zu Beginn der Verhandlungen der trilateralen Gespräche vermieden Alijew und Paschinjan ein Händeschütteln, bevor sie sich an den runden Tisch setzten.

Putin erwähnte zu Beginn der Gespräche die Rückkehr von 48.000 Flüchtlingen nach dem Waffenstillstand. Er sprach auch das internationale Zentrum für humanitäre Hilfe an, das unter anderem die ausgefallene Wärme- und Elektrizitätsversorgung wiederherstellen soll.

Die drei Spitzenpolitiker versicherten, dass das Waffenstillstandsabkommen weitgehend eingehalten werde. Es seien aber noch nicht alle Punkte umgesetzt, sagte Paschinjan. Besonders die Frage armenischer Kriegsgefangener in Aserbaidschan sei schmerzhaft für sein Land.

Die nun getroffenen Vereinbarungen für eine Entwicklung der Wirtschaft und Infrastruktur Bergkarabachs könnten "noch zu verlässlicheren Sicherheitsgarantien führen", sagte Paschinjan. "Wir sind bereit, konstruktiv in diese Richtung zu arbeiten."

Zugleich betonte er, dass der Konflikt um Bergkarabach nicht beigelegt sei. Insbesondere sei der politische Status ungeklärt. Paschinjan steht in seiner Heimat unter Druck, weil ihm die Opposition Verrat armenischer Interessen vorwirft. Das Land hatte in dem Krieg gegen Aserbaidschan die Kontrolle über weite Teile Bergkarabachs verloren.

Aserbaidschans Präsident Alijew hatte nach dem Krieg den Sieg seines Landes gefeiert. Er warnte nun vor Versuchen Armeniens, die Ergebnisse infrage zu stellen.

"Ich bin überzeugt (...), dass beide Völker in sich den Willen und die Weisheit finden, an die Zukunft und an Versöhnung zu denken", sagte er.