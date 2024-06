Großer Wahltag in Mexiko

In Mexiko finden am Sonntag gleich mehrere Wahlen statt. Neben einem neuen Präsidenten stimmen die Wähler über Abgeordnete, Senatoren, Gouverneure und mehr als 19.000 weitere Kommunalbeamte ab.

Quelle: AFP © Yuri Cortez

Im Südosten Mexikos haben die ersten Wahllokale für die Parlamentswahlen geöffnet, bei denen rund 99 Millionen Bürgerinnen und Bürger einen neuen Präsidenten, Abgeordnete, Senatoren, Gouverneure und mehr als 19.000 weitere Kommunalbeamte wählen werden. Bei einer Zeremonie im Nationalen Wahlinstitut INE rief die Vorsitzende der Behörde, Guadalupe Taddei, die Bürger auf, in dem Vertrauen zu wählen, dass "jede Stimme zählt, um die Demokratie zu stärken". Lokalen Medien zufolge waren die Wahllokale im südöstlichen Bundesstaat Quintana Roo aufgrund der Zeitverschiebung die ersten im Land, die öffneten. Insgesamt werden mehr als 170.000 Wahllokale auf dem Gebiet Mexikos von 8.00 bis 18.00 Uhr Ortszeit für die Wähler geöffnet sein. Mexiko: Bühne stürzt bei Wahlkampf-Event ein – Mehrere Tote und Verletzte Die offiziellen Ergebnisse der Wahlen in Mexiko werden nach der Auszählung der Stimmen bekannt gegeben, die mehrere Tage dauern und voraussichtlich erst am 8. Juni enden wird. Daten der Schnellauszählung aus 7.500 vorausgewählten Wahllokalen werden allerdings bis Sonntag um 23.00 Uhr (Montag um 7.00 Uhr Mitteleuropäischer Sommerzeit) vorliegen. Der Sieger der Präsidentschaftswahl wird in einem Wahlgang durch ein relatives Mehrheitssystem ermittelt – der Kandidat, der mehr Stimmen als die anderen Kandidaten erhält, wird Präsident. Die Amtseinführung des gewählten Präsidenten findet vier Monate nach dem Wahltag statt, am 1. Oktober, dem Tag der Übertragung der Exekutivgewalt auf Bundesebene. Zum ersten Mal in der Geschichte Mexikos könnte in Zukunft eine Frau die Geschicke des Staates leiten. Die Hauptanwärter auf das Präsidentenamt sind Claudia Sheinbaum, die Kandidatin der derzeit regierenden Nationale Wiederaufbaubewegung (Morena), und Xóchitl Gálvez, die Kandidatin der Oppositionskoalition. Mehr zum Thema - Diplomat mit Sturmgewehr: Großbritannien ruft seinen Botschafter in Mexiko nach Skandalvideo zurück

