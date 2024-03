Venezuela: Festnahmen nach versuchtem Mordanschlag auf Präsident Nicolás Maduro

Venezuela befindet sich im Vorwahlmodus. Für Ende Juli ist im Land eine Präsidentenwahl anberaumt. Der amtierende Staatschef Nicolás Maduro kandidiert erneut. Nun sind in Caracas drei Menschen gefasst worden, die einen Anschlag auf Maduro geplant haben sollen.

Quelle: AFP © RONALD PEÑA

Venezuelas Sicherheitsbehörden haben nach eigenen Angaben einen Mordanschlag auf Präsident Nicolás Maduro verhindert. Demnach wurden in der Hauptstadt Caracas drei Verdächtige festgenommen. Die mutmaßlichen Täter hätten einen Sprengsatz zünden wollen, sagte der Chef der Verwaltung des Hauptstadtbezirks Caracas, Nahum Fernández, während einer Großkundgebung am Montag. 🔴 Nahum Fernández anunció la captura de tres personas con presuntos artefactos explosivos que pretendían "lanzárselos" a Maduro en la marcha del PSUV.🗣 Planeaban sabotear y provocar violencia.📌 VTV pic.twitter.com/1uUNeOsPXg — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) March 25, 2024 Fernández teilte mit, die Täter hätten sich an drei strategischen Orten mitten in der Menschenmenge befunden, um einen Sabotageakt zu verüben. Der Politiker machte die Rechte und die Opposition für den versuchten Mordanschlag verantwortlich. Sie hätten diesen Schritt gewagt, da sie keine Unterstützung in der Bevölkerung hätten. Fernández rief die Sicherheitsbehörden auf, die Hintermänner der "neuen Strategie gegen Präsident Maduro" zu finden und zu bestrafen. Weitere Einzelheiten gab er nicht bekannt. Maduro: Es entsteht eine neue Welt – Die Herrschaft des Westens ist vorbei Die Großkundgebung war organisiert worden, um den Staatschef zu unterstützen. Anhänger des Politikers reisten aus allen Provinzen des Landes an. Am Montag meldete sich Maduro beim Nationalen Wahlrat als Präsidentschaftskandidat offiziell an. Bereits vor einer Woche hatte der Präsident vor möglichen Terroranschlägen gegen Venezuela gewarnt. Für solche Pläne machte er den flüchtigen oppositionellen Politiker Leopoldo López und den früheren kolumbianischen Präsidenten Álvaro Uribe Vélez verantwortlich. Demnach planten die beiden Angriffe entlang der westlichen Grenze des Landes in den Bundesstaaten Zulia und Táchira. Daran sollten sich Terroristen und Guerillas beteiligen. Das Ziel der Attacke wäre, die wirtschaftliche Erholung in Venezuela und die für den 28. Juli anberaumte Präsidentschaftswahl zu behindern. Maduro rief in diesem Zusammenhang die venezolanischen Streitkräfte und Geheimdienste auf, höchst wachsam zu sein. Mehr zum Thema - Moskau: Drei weitere Terrorverdächtige des Anschlags vom Freitag in Untersuchungshaft

