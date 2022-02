Maduro: "Frieden Russlands ist Frieden der Welt"

Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro hat am Mittwoch die volle Unterstützung seines Landes für Russland im aktuellen Streit mit der NATO verkündet, wie der lateinamerikanische Sender Telesur berichtete. Maduro sagte:

"Venezuela kündigt seine volle Unterstützung für Präsident Wladimir Putin bei der Verteidigung des Friedens in Russland, seines Volkes und seines Heimatlandes an. All unsere Unterstützung für Präsident Putin!"