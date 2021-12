Mexiko erteilt Notfallzulassung für Kubas Corona-Impfstoff Abdala

Einer der in Kuba entwickelten Impfstoffe gegen das Coronavirus darf jetzt auch in Mexiko verabreicht werden. Nach Angaben der für die Notfallzulassung zuständigen Gesundheitsbehörde erfüllt das Präparat Abdala alle Anforderungen an Sicherheit und Wirksamkeit.