Zunehmende Kriminalität in Peru: Regierung genehmigt Militäreinsatz zur Unterstützung der Polizei

Ein Anstieg der organisierten Kriminalität ruft die peruanische Regierung auf den Plan. Per Dekret dürfen nun die Streitkräfte des südamerikanischen Staates in den kommenden 30 Tagen die Polizei unterstützen. Die Sicherheitsmaßnahme gilt für Lima und Callao.

Am Dienstag hat die peruanische Regierung die einheimischen Streitkräfte bevollmächtigt, die Polizei bei der Gewährleistung des öffentlichen Friedens zu unterstützen. Zunächst gilt die Sicherheitsmaßnahme für 30 Tage in der Hauptstadt Lima und in der Region um die Hafenstadt Callao. Das Büro von Präsident Pedro Castillo begründet den Beschluss mit einem signifikanten Anstieg der Kriminalität in den beiden Regionen des Andenlandes. In dem Dekret wird besonders hervorgehoben, dass die Kontrolle über den öffentlichen Frieden nach wie vor die ausschließliche Aufgabe der Polizei sei.

📌 Gobierno autoriza intervención de Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional por el término de 30 días calendario en Lima y Callao.👉 https://t.co/IfxkA0j7Lqpic.twitter.com/QBLxWj8vQM — Diario El Peruano (@DiarioElPeruano) November 2, 2021

Zuletzt hat die Polizei des südamerikanischen Staates zunehmende Aktivitäten von Banden registriert, die unter anderem im Drogenschmuggel aktiv sind. Es gibt demnach auch vermehrt Diebstähle, Raubüberfälle und Verbrechen, die mit illegalem Waffenbesitz zu tun haben. Der Anstieg der Kriminalität wird überwiegend in der Hauptstadt und in der benachbarten Provinz Callao registriert. Nach Angaben der Ordnungshüter soll die dortige Kriminalitätsrate inzwischen die Kapazität der Polizei übertroffen haben.

