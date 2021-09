Brasilien: Anhänger des Präsidenten sorgten am Vorabend des Unabhängigkeitstags für Unruhe

Für den Unabhängigkeitstag am Dienstag rief der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro zu Demonstrationen in der Hauptstadt und in São Paulo auf. Am Montagabend durchbrachen seine Anhänger eine Absperrung der Polizei.