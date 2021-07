Schnee in Brasilien: Einwohner posten in sozialen Netzwerken "magische" Fotos und Videos

Am Mittwoch sind die Temperaturen in mehreren südlichen Städten Brasiliens unter den Gefrierpunkt gefallen. In mindestens 30 Städten des Bundesstaates Rio Grande do Sul schneite es. Auch im benachbarten Bundesstaat Santa Catarina waren die Straßen mit Schnee bedeckt.

Varias ciudades del sur de Brasil quedan envueltas en nieve en medio de nevadas inéditas y temperaturas gélidas en la región https://t.co/aXRRHQtcXSpic.twitter.com/8PIRc9rc7F — RT en Español (@ActualidadRT) July 29, 2021

Neve em Caxias do Sul, por volta das 21:15 desta quarta @metsulpic.twitter.com/sfCb8I4iSz — Kelly Isis Pelisser (@kellyisisp) July 29, 2021

In mehreren Gemeinden des Bundesstaates Rio Grande do Sul und sogar im nördlich liegenden Bundesstaat Paraná wurde von Eisregen berichtet. Die Regentropfen gefroren auf den kalten Oberflächen und bildeten Eiskrusten.

TEMPO | Condições em São Francisco de Paula por meia hora no início da noite foram de uma tempestade de inverno com neve forte, vento de 70 km/h a 80 km/h e visibilidade reduzida. Cenas muito raras de se ver no Brasil e comuns em países de clima frio. As imagens são da @metsul. pic.twitter.com/0b733PXUZK — MetSul.com (@metsul) July 28, 2021

Trotz der Kälte gingen viele Menschen auf die Straßen, um die für ihre Region ungewöhnliche Naturerscheinung zu genießen. In den sozialen Netzwerken wurden "magische" Fotos und Videos gepostet. Einige Nutzer sprachen von einem "schönen Anblick", aber einem "schlechten Erlebnis".

Coisa linda de se ver , ruim de viver 😂 Catedral de Lages SC neve a solta. pic.twitter.com/AxHU8RgoJA — ॐ 𝕬𝕷𝕰𝖃 𝕸𝖆𝖓𝖙𝖔𝖛𝖆𝖓𝖎 ॐ🇪🇪 (@AlexMantovani28) July 29, 2021

Andere freuten sich offenbar über den vielen Schnee. Auf Twitter tauchten Fotos mit Schneemännern auf.

QUANTA NEVE MEU DEUSSSSS pic.twitter.com/KXJy7NoukJ — miih (@smlltlkhoran) July 28, 2021

Für die kommenden Tage erwarten die brasilianischen Meteorologen einen weiteren Rückgang der Temperaturen auf bis zu minus acht Grad Celsius. Demnach könnten sie die niedrigsten seit dem Jahr 1955 werden.

