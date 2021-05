Proteste in Kolumbien reißen nicht ab: Polizist stirbt bei Krawallen in Cali

Seit Ende April dauern in Kolumbien Proteste an. Auch an diesem Samstag haben in mehreren Städten massenhafte Demonstrationen gegen die Regierung von Präsident Iván Duque und Polizeigewalt stattgefunden. Obwohl die meisten Aktionen friedlich waren, gab es auch Krawalle.

Am Samstag haben in Kolumbien erneut massenhafte Protestzüge gegen die Regierung von Präsident Iván Duque und Polizeigewalt stattgefunden. Tausende Menschen gingen in Bogotá, Medellín, Cali und anderen Städten auf die Straße.

#ParoNacional22M✊| Inicio la movilización masiva en la ciudad de Medellín desde la avenida San Juan. La marcha del norte, del sur y la concentración en el parque de las luces se unen en este momento protestando contra el gobierno de Iván Duque. pic.twitter.com/mqMmDLbpwY — Colombia Informa (@Col_Informa) May 22, 2021

Obwohl die meisten Aktionen friedlich verliefen, versuchten Demonstranten in einigen Städten, Straßen, darunter die Panamericana, zu sperren. Es kam zu Auseinandersetzungen mit der Polizei.

Hoy en Madrid, Cundinamarca, los manifestantes bloquearon la vía Panamericana, en el marco del Paro Nacional, contra el Gobierno Duque y la represión policial. #ParoNacional22MTomado de @Teusaradio Video:Fundación Bakia DD-HH pic.twitter.com/C8aUWDxpf5 — JUANCA #SOSCOLOMBIADDHH (@JUANCAELBROKY) May 23, 2021

Die Bereitschaftspolizei ESMAD ging an einigen Orten gegen Protestierende mit Wasserwerfern, Tränengas und Blendgranaten vor.

Die Zahl der Verletzten blieb bislang ungewiss. Örtliche Medien berichteten von bis zu 15 Verletzten.

Der Direktor der Nationalen Polizei des südamerikanischen Landes, Jorge Luis Vargas Valencia, berichtete seinerseits von einem getöteten und zwei schwer verletzten Beamten bei Krawallen in Cali. Der Polizeichef verurteilte entschieden die Schüsse auf die Einsatzkräfte.

Rechazamos de manera contundente el hecho registrado en #Cali, donde criminales disparan contra nuestros policías que se encontraban restableciendo el orden en el sector de Calipso. Allí pierde la vida un patrullero del #EMCAR y dos más del #ESMAD resultan gravemente heridos. — Mayor General Jorge Luis Vargas Valencia (@DirectorPolicia) May 22, 2021

Bei dem getöteten Beamten handelte es sich demnach um einen 22-jährigen Streifenpolizisten. Er erlitt eine Schusswunde am Brustkorb und erlag seiner Verletzung in einem Krankenhaus. Ein weiterer 33-jähriger Polizist wurde am linken Arm angeschossen, während sein 22-jähriger Kollege eine Schusswunde am rechten Fuß erlitt.

La @PoliciaColombia está de luto: fue asesinado nuestro patrullero Juan Sebastián Briñez de @CarabinerosCol, cuando cumplía con honor su deber constitucional de salvaguardar la vida de la comunidad en #Cali. Se nos va un joven héroe nacido hace 22 años en Yopal. #NosDueleATodospic.twitter.com/kKGjctoJZ5 — Mayor General Jorge Luis Vargas Valencia (@DirectorPolicia) May 22, 2021

Auch Präsident Duque verurteilte den "gemeinen Mord" am jungen Polizisten und forderte die Behörden auf, die Täter ausfindig zu machen. Den Angehörigen des Opfers drückte er sein Beileid aus.

Gewalttätige Protestler steckten zudem am Samstag in der drittgrößten Stadt des südamerikanischen Landes eine Polizeiwache in Brand.

El CAI de la Policía de la carrera 56 con autopista Simón Bolívar de Cali, fue vandalizado e incinerado por completo durante esta madrugada. Autoridades reportan que ninguna persona resultó lesionada. #VocesySonidospic.twitter.com/jNIHHwaUWJ — BLU Pacífico (@BLUPacifico) May 22, 2021

Die gewaltsamen Proteste hatten in Kolumbien am 28. April begonnen, nachdem die Regierung eine Steuerreform angekündigt hatte. Die landesweiten Demos arteten bald in gewaltsame Zusammenstöße mit der Polizei aus. Diese setzte auch scharfe Munition ein. Die Behörden bestätigten bislang den Tod von 15 Menschen, Menschenrechtler berichteten von mindestens 42 Todesopfern. Mehr als 1.900 Menschen erlitten Verletzungen, darunter 966 Polizeikräfte. Nach den landesweiten Streikaktionen zog Duque die geplante Reform zurück.

