Human Rights Watch kritisiert Einsatz von Projektilwerfern gegen Demonstranten in Kolumbien

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch kritisiert scharf den Einsatz von Mehrfachprojektilwerfern gegen Protestierende in Kolumbien. Demnach handele es sich um eine "gefährliche" Waffe. So etwas habe man in Lateinamerika und in den USA bisher nicht gesehen.