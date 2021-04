Argentinischer Verkehrsminister Mario Meoni stirbt bei Autounfall

Der argentinische Verkehrsminister Mario Meoni ist tot. Der 56-Jährige ist in der Nacht zum Samstag bei einem Autounfall in der Provinz Buenos Aires ums Leben gekommen. Die Polizei untersucht den Fall. Kurz vor der Tragödie soll es am Unfallort geregnet haben.