Bolivien: Verhaftungen von Mitgliedern der früheren Übergangsregierung wegen Staatstreichs

Nachdem die Staatsanwaltschaft der Provinz La Paz einen Haftbefehl gegen mehrere frühere Kabinettsmitglieder der bolivianischen Ex-Übergangspräsidentin Jeanine Áñez ausgestellt hatte, wurden am Freitag in Trinidad in der Provinz Beni zwei Minister in Gewahrsam genommen. Dabei handelte es sich um den früheren Energieminister Rodrigo Guzmán und den früheren Justizminister Álvaro Coimbra. Demnächst sollten sie nach La Paz befördert werden und sich wegen "Terrorismus und Aufstands" verantworten müssen.

#ÚltimoÁlvaro Coímbra, exministro de Justicia del gobierno de facto de Jeanine Áñez, es aprehendido en #Trinidad por el #CasoGolpeDeEstado.#BeniInf. Sergio Loza - BTV pic.twitter.com/lyayc0O7Rf — Bolivia tv Oficial (@Canal_BoliviaTV) March 12, 2021

Guzmán bezeichnete seine Verhaftung als "Entführung" und "Amtsmissbrauch", weil er über seine Festnahme nach eigenen Angaben nicht informiert worden war. Die neue Staatsführung nannte er eine Diktatur und eine Tyrannei.

#Último Vea el momento de la aprehensión del exministro de Energías Rodrigo Guzmán, quien denunció que no fue notificado y que fue "secuestrado". El hecho ocurrió en Trinidad. pic.twitter.com/r9Uc6NYEpH — Los Tiempos (@LosTiemposBol) March 12, 2021

Die ehemalige Übergangspräsidentin Áñez kritisierte die Verhaftungen scharf und sprach am Freitag auf Twitter von einer "politischen Verfolgung". Zugleich warf sie der regierenden Linkspartei MAS vor, in dem südamerikanischen Land zum "Stil der Diktatur" zurückzukehren.

La persecución política ha comenzado. El MAS ha decidido volver a los estilos de la dictadura. Una pena porque Bolivia no necesita dictadores, necesita libertad y soluciones. Pueden descarga la denuncia con la que pretenden perseguirnos: https://t.co/eVQKCMtcui — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) March 12, 2021

"Die politische Verfolgung hat begonnen. Die MAS hat beschlossen, zum Stil der Diktatur zurückzukehren. Schade, denn Bolivien braucht keine Diktatoren, sondern Freiheit und Problemlösungen."

Die Politikerin verlinkte auf einen Haftbefehl wegen Terrorismus, Volksverhetzung und Verschwörung. Einige Stunden später gab Áñez in einem weiteren Tweet bekannt, dass die jetzige Regierung befohlen habe, sie zu verhaften. Man werfe ihr die Beteiligung an einem Staatsstreich vor, der niemals stattgefunden habe.

🔴 Imágenes de la captura de Jeanine Áñez por la Policía de BoliviaSEPA MÁS: https://t.co/weeWyvq4vlpic.twitter.com/1uyNuclodJ — RT en Español (@ActualidadRT) March 13, 2021

Die Behörden bestätigten die Verhaftung der früheren Interimspräsidentin. Dabei begründete man die Festnahmen der hochrangigen Politiker mit einem hohen Fluchtrisiko.

In den vergangenen Tagen waren schon Haftbefehle gegen Boliviens ehemaligen Polizeikommandanten Yuri Calderón und den ehemaligen Oberbefehlshaber der Streitkräfte Williams Kaliman erlassen worden.

Áñez hatte sich zur Übergangspräsidentin ernannt, nachdem Präsident Evo Morales nach der Wahl im Oktober 2019 auf Druck des Militärs zurücktreten war. Ihm wurde Wahlbetrug vorgeworfen. Morales setzte sich ins Ausland ab. Nicht nur Morales' Anhänger bezeichneten diese Machtübernahme als Putsch. Der MAS-Kandidat Luis Arce entschied dann eine mehrfach verschobene Präsidentenwahl im Oktober für sich. Dies ermöglichte Morales die Rückkehr aus Argentinien.

