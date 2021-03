Ausschreitungen bei Demo gegen Corona-Missmanagement und Korruption in Paraguay

In Paraguay ist es am Freitag zu schweren Krawallen gekommen. Nach einer zunächst friedlichen Demo gegen Missmanagement in der Corona-Krise flogen in Asunción Steine auf Polizeikräfte. Mehrere Demonstranten und Beamte wurden verletzt. Es gab auch ein Todesopfer.