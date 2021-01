"Satanische Mikrochips" in Impfstoffen? Mexikanischer Kardinal wird von Facebook gesperrt

Der mexikanische Kardinal Juan Sandoval Íñiguez wurde von Facebook zensiert, nachdem er behauptet hatte, die COVID-19-Pandemie sei Teil einer "Verschwörung für eine neue Weltordnung".

Kardinal Juan Sandoval Íñiguez erklärte in einem auf Facebook veröffentlichten Video, dass die Coronavirus-Impfstoffe das "Malzeichen des Tieres" enthalten.

In einem Video mit dem Titel "Komplott für eine neue Weltordnung", das am 12. Januar veröffentlicht wurde, argumentierte der 87-jährige Kardinal, dass die Pandemie noch einige Jahre andauern wird.

"Diese Pandemie wird nicht in einem Monat oder in zwei Monaten enden, vielleicht nicht in diesem Jahr, vielleicht nicht in drei, vier, fünf, sechs Jahren enden. Das wollen diese Menschen."