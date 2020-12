Peru: Über 5.000 Frauen und Mädchen in diesem Jahr vermisst

Seit Anfang des Jahres wurden in Peru über 5.000 Frauen und Mädchen als vermisst gemeldet. Das Verschwinden, vor allem von Kindern, ist in Peru seit Jahren ein Problem. Mit dem Lockdown im März 2020 stiegen die Zahlen rasant und überproportional an.