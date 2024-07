Amis gehen, Russen kommen: US-Militär schließt Abzug von Stützpunkt in Niger ab

Bis Mitte September sollen alle US-Soldaten den Niger nach Aufforderung der dortigen Regierung verlassen. Am Sonntag schließt das US-Militär bereits den Abzug vom Luftwaffenstützpunkt 101 ab – wo bereits russische Militärausbilder eingetroffen sind.

Quelle: AFP

Der Abzug US-amerikanischer Soldaten vom Luftwaffenstützpunkt 101 in Niger ist so gut wie abgeschlossen, sagte US-Luftwaffengeneralmajor Kenneth Ekman. Eine Abschiedszeremonie für den Abflug des letzten C-17 Globemaster III-Transportflugzeugs von der Basis, die sich neben dem internationalen Flughafen in der Hauptstadt Niamey befindet, sei für den heutigen Sonntag geplant, sagte Ekman am Freitag per Videolink zu Reuters. Sahel-Staaten wenden sich von ECOWAS ab: Mali, Burkina Faso und Niger gründen Konföderation "Die nigrische Regierung wird nach dem Abzug der US-Truppen aus dem westafrikanischen Land die Kontrolle über die ehemaligen US-Gebiete und -Einrichtungen übernehmen", betonte er. Die neue nigrische Regierung, die vor einem Jahr nach dem Sturz des prowestlichen Präsidenten Mohamed Bazoum an die Macht kam, hatte Washington Anfang des Jahres aufgefordert, das fast 1.000 Mann starke Kontingent bis zum 15. September abzuziehen. Niamey erklärte, die Amerikaner hätten ihr Versprechen, die Dschihadisten zu bekämpfen, die die Sahelzone seit Jahrzehnten plagen, nicht eingehalten. Obwohl der Abzug der USA noch nicht abgeschlossen ist, wurden laut Reuters bereits russische Ausbilder auf dem Luftwaffenstützpunkt 101 stationiert, um das nigrische Militär zu schulen. "Als ich das letzte Mal mit einem nigerianischen Gesprächspartner sprach, bezifferte er die Präsenz der russischen Streitkräfte auf unter 100. Und er sprach auch davon, dass den Russen gesagt wurde, wenn sie mit der Ausbildung fertig sind, dass sie nach Hause gehen müssen", sagte Ekman, der den Abzug der US-Truppen aus dem Land beaufsichtigt. Die USA werden sich als Nächstes auf die Räumung des Luftwaffenstützpunktes 201 konzentrieren, einer 100 Millionen US-Dollar teuren Drohnenanlage in der Nähe der Stadt Agadez in Zentralniger. Der Abzug aus der Einrichtung wird wahrscheinlich im August abgeschlossen sein, also früher als geplant, fügte der Generalmajor hinzu. Laut Ekman ist die Moral der US-Truppen auf den beiden Stützpunkten aufgrund der durch den Abzug verursachten Unsicherheit "gemischt". "Wenn man eine Sitzung mit Fliegern und Soldaten abhält, gibt es alles, von Lachen bis zu Tränen", sagte er. Der Generalmajor bezeichnete die Entwicklung als "wirklich unglücklich" für die Beziehungen zwischen Washington und Niamey. Analyse Wie Frankreich in Afrika versucht, sich an Russland zu rächen Die US-Soldaten verlassen die Stützpunkte in gutem Zustand und nehmen nur wertvolle Ausrüstung mit, betonte Ekman. Anders zu handeln hieße, "sich Optionen zu verschließen, die beide Nationen für die Zukunft brauchen. Und unsere Sicherheitsziele sind nach wie vor miteinander verwoben", erklärte er. Die neue Regierung in Niamey hat auch die Beziehungen zu ihrem früheren Kolonialherrn Frankreich abgebrochen, was dazu führte, dass alle französischen Soldaten das Land bis Ende 2023 verlassen werden. Der russische Außenminister Sergei Lawrow erklärte zu Beginn des Jahres, dass Moskau seine Bemühungen fortsetzen werde, die Sahelländer bei der Stärkung ihrer Kampffähigkeiten und ihrer Sicherheitskräfte und Strafverfolgungsbehörden zu unterstützen, um die regionale Sicherheit zu stärken. Mehr zum Thema - Während afrikanische Staaten sich vom Westen abwenden: Lawrow zu Besuch in Westafrika

