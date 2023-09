Die neu gegründete Sahel-Allianz wird die regionale militärisch-strategische Dynamik neu gestalten

von Andrew Korybko

Die militärisch geführten Übergangsregierungen von Burkina Faso, Mali und Niger haben am Samstag in Bamako die Liptako-Gourma-Charta unterzeichnet, die eine gegenseitige Sicherheit und eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit vorsieht. Diese Entwicklung wird die militärisch-strategische Dynamik in der Region neu gestalten, da drei der vier Länder, deren Teilnahme an der ECOWAS in den letzten Jahren ausgesetzt wurde, nun einen Subblock innerhalb der ECOWAS bilden. Guinea ist nicht Teil dieser "Sahel-Allianz", könnte aber möglicherweise in der Zukunft beitreten.

Die unmittelbarste Auswirkung ist, dass die ECOWAS es sich nun zweimal überlegen wird, bevor sie eine von Frankreich unterstützte Invasion Nigers unter nigerianischer Führung startet, da dies sofort zu einem größeren Krieg mit der Sahel-Allianz führen würde. Sollte dieses Worst-Case-Szenario abgewendet werden, können sich die drei neu verbündeten Länder stärker darauf konzentrieren, sich gegenseitig bei der Bewältigung unkonventioneller Sicherheitsbedrohungen zu unterstützen. Sie kämpfen beide gegen Dschihadisten, während Mali auch mit einem erneuten Tuareg-Aufstand zu kämpfen hat.

Die Rebellen haben vor Kurzem eine Stadt im Norden des Landes eingenommen und sind drauf und dran, weitere Fortschritte zu machen, was gegen das Friedensabkommen von 2015 verstößt, dessen Verletzung beide Seiten der anderen Seite vorwerfen. Russland ist heute Malis bevorzugter Sicherheitspartner, daher wird von Moskau erwartet, dass es Bamako bei der Bewältigung dieser Krise unterstützt. Der burkinische Interimspräsident Ibrahim Traoré bestätigte letzten Monat, dass er mit einer russischen Delegation über eine militärische Zusammenarbeit gesprochen hat, sodass sich die strategische Allianz auch in diese Richtung ausweiten könnte.

USA: Geheimdienstmissionen in Niamey wieder aufgenommen

In diesem Fall würde der Kreml eine multinationale Rolle bei der Terrorismusbekämpfung in Westafrika spielen und damit de facto die traditionellen Aufgaben Frankreichs in der Region ersetzen, wenn auch als wirklich gleichberechtigter Partner dieser beiden Länder im Gegensatz zu der Hegemon-Proxy-Beziehung, die die Beziehungen zwischen Paris und diesen Ländern kennzeichnet. Zwei der Mitglieder der Sahel-Allianz würden somit zu militärischen Verbündeten Russlands werden, aber dieser Teilblock als Ganzes könnte aufgrund der anhaltenden Militärpräsenz der USA in Niger keine formelle Partnerschaft mit Moskau eingehen.

Der oberste Befehlshaber der US-Luftwaffe für Europa und Afrika hat letzte Woche, nur wenige Tage vor der Gründung dieser Gruppe, bekannt gegeben, dass sein Land seine Geheimdienst- und Überwachungsmissionen in Niamey wieder aufgenommen hat, nachdem er sie unmittelbar nach dem Militärputsch im Sommer dieses Jahres weitgehend eingestellt hatte. Es wurde hier argumentiert, dass dies mit ziemlicher Sicherheit das Ergebnis der Reise der amtierenden stellvertretenden Außenministerin Victoria Nuland nach Niamey Anfang August und der Verhandlungen war, die sie während dieser Zeit mit der Junta führte.

Das Ziel der USA ist es, eine weitere Ausdehnung des regionalen Einflusses Russlands zu verhindern, nachdem Moskau in Mali und Burkina Faso militärisch vorgedrungen ist, was durch die jüngsten Staatsstreiche in diesen beiden Ländern bewirkt wurde. Diese Regimewechsel erfolgten als Reaktion auf das gestiegene politische Bewusstsein der Bevölkerung dieser Länder, die sich für den vollständigen Abschluss ihrer Entkolonialisierung gegenüber Frankreich einsetzte. Während der französische Einfluss zurückging, wuchs der russische Einfluss, was eine Herausforderung für die amerikanischen Interessen darstellte.

Informelle Vereinbarung zwischen USA und Niger?

Die USA scheinen daher eine Vereinbarung mit den nigrischen Militärbehörden getroffen zu haben, wonach sie die angedrohte Invasion des Landes durch die ECOWAS im Gegenzug dafür absagen, dass sie ihre beiden Drohnenstützpunkte behalten und nicht in die Fußstapfen ihres Nachbarn treten, indem sie Russland um militärische Unterstützung bitten. Diese informelle Vereinbarung würde die Ankündigung von letzter Woche erklären und könnte auch dazu dienen, die Eingliederung Nigers in die Föderation zu verhindern, deren Gründung Burkina Faso und Mali ernsthaft in Erwägung ziehen.

Darüber hinaus könnten die USA ihre potenziell erfolgreiche Sicherheitshilfe gegen den Dschihadismus in Niger mit Russlands Bemühungen kontrastieren, Mali und möglicherweise bald auch Burkina Faso bei der Bekämpfung derselben Bedrohungen zu helfen, ganz zu schweigen von der erneuten Tuareg-Rebellion in Niger. Wenn sich die Lage im mit den USA verbündeten Niger verbessert, während sie sich im mit Russland verbündeten Mali und möglicherweise auch in Burkina Faso verschlechtert, wobei die Unruhen in den beiden letztgenannten Ländern wahrscheinlich auf die Einmischung der USA und/oder Frankreichs zurückzuführen sind, dann kann Washington die Sahel-Allianz spalten und regieren.

Darüber hinaus könnten die USA künstlich ein Narrativ der Informationskriegsführung fabrizieren, in dem behauptet wird, dass ihre gegensätzlichen Schicksale angeblich die Vorzüge eines Bündnisses mit Amerika und die Fallstricke eines Bündnisses mit Russland beweisen. Dies mag in Mali oder Burkina Faso keine greifbaren Auswirkungen haben, aber es könnte die Wahrnehmung in anderen Ländern manipulieren, indem es dort entstehende antiimperialistische Bewegungen in ein amerikanisches und ein russisches Lager spaltet, die sich darüber streiten, mit wem sie sich am besten verbünden sollten, um den französischen Einfluss zu ersetzen.

Wie in alten Zeiten: Konkurrenz um Herzen, Köpfe und Einfluss

Diejenigen, die bei einem bevorstehenden Militärputsch als Reaktion auf das wachsende politische Bewusstsein ihrer Bevölkerung und die damit verbundenen Proteste, die darauf abzielen, ihre Entkolonisierungsprozesse gegenüber Frankreich vollständig abzuschließen, die Macht übernehmen könnten, wären daher gezwungen, zwischen diesen beiden Rivalen des Neuen Kalten Krieges zu wählen. Russland wäre nicht automatisch ihr bevorzugter Sicherheitspartner, wenn die Verschwörer durch die oben erwähnte Informationskriegskampagne zu der Überzeugung gelangen, dass ein Bündnis mit Russland mit Risiken verbunden ist.

Um ehrlich zu sein, ist Amerikas Reaktion auf regionale multipolare Trends nicht neu, da es die erste Welle der Entkolonialisierung vor mehr als einem halben Jahrhundert aus demselben Grund unterstützt hat, nämlich um mit der ehemaligen Sowjetunion um Herzen, Köpfe und Einfluss zu konkurrieren. Damals wandten sich die USA gegen mehrere ihrer NATO-Verbündeten, indem sie die Unabhängigkeitsbewegungen ihrer ehemaligen Kolonien förderten, während sie sich dieses Mal nur gegen Frankreich wenden, da es das einzige Land ist, das in Teilen Afrikas noch eine Hegemonie ausübt.

Zu diesem Zweck wollen die USA die aufkommenden antiimperialistischen Bewegungen in Frankreichs "Einflusssphäre" spalten, bevor sie befreundete Gruppierungen in ihnen koordinieren. Danach können sie entweder den gewählten Aufstieg ihrer Vertreter zur nationalen Führung unterstützen (auch durch Farbrevolutionen, die sie zu diesem Zweck aushecken könnten) oder sich mit ihren neuen Militärführern verbünden, die nach einem Staatsstreich an die Macht kommen. Mit diesen Mitteln hoffen die USA, den russischen Einfluss zu verlangsamen, zu stoppen und möglicherweise sogar rückgängig zu machen.

Interimsbehörden stellen nationale Interessen sicher

Diese Erkenntnis ist für die neu gegründete Sahel-Allianz von Bedeutung, da sie darauf hindeutet, dass Niger das "schwächste Glied" einer umfassenden militärisch-wirtschaftlichen Integration bleiben wird, solange es weiterhin die beiden US-Drohnenbasen beherbergt. Die Interimsbehörden sind keine "trojanischen Pferde", wie manche wild spekulieren, sondern stellen einfach die nationalen Interessen ihres Landes sicher, wie sie sie angesichts der sehr schwierigen Umstände, in denen sie sich nach der Drohung der ECOWAS mit einer Invasion befanden, aufrichtig verstehen.

Diejenigen Beobachter, die die Multipolarität unterstützen, sollten die Junta daher nicht zu hart verurteilen, da sie buchstäblich unter der Drohung eines größeren Krieges gezwungen ist, die beiden amerikanischen Drohnenbasen offenzuhalten. Die Junta mag anfangs von großen antiimperialistischen Zielen angetrieben worden sein, um ihren Marionettenpräsidenten zu stürzen, aber jetzt wird sie zu einem Laboratorium für die USA, in dem sie mit ihrer Reaktion auf regionale Trends experimentieren. Das ist eine enttäuschende Wendung der Ereignisse, aber hoffentlich wird dadurch zumindest der Ausbruch eines größeren Krieges verhindert.

Aus dem Englischen

Andrew Korybko ist ein in Moskau ansässiger amerikanischer Politologe, der sich auf die US-Strategie in Afrika und Eurasien sowie auf Chinas Belt & Road-Initiative, Russlands geopolitischen Balanceakt und hybride Kriegsführung spezialisiert hat.

