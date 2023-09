Mali, Niger und Burkina Faso gründen Sicherheitsallianz in der Sahelzone

Die westafrikanischen Staaten Mali, Burkina Faso und Niger haben einen Verteidigungspakt unterzeichnet. Die drei Sahelländer wollen sich gegenseitig gegen mögliche Bedrohungen durch bewaffnete Rebellionen oder Angriffe von außen unterstützen. Die prowestliche Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS hat in letzter Zeit mehrfach mit einer Invasion in Niger gedroht.

Quelle: AFP © Peter Kovalev

Mali, Burkina Faso und Niger unterzeichneten einen Verteidigungspakt. Die drei Sahelländer wollen sich gegenseitig gegen mögliche Bedrohungen durch bewaffnete Rebellionen oder Angriffe von außen unterstützen. Die am Samstag unterzeichnete Charta, die auch als Allianz der Sahel-Staaten bekannt ist, verpflichtet die Unterzeichnerstaaten, sich im Falle eines Angriffs auf eines der Länder gegenseitig zu unterstützen – auch militärisch. Neue Demütigung für Frankreich: Französischer Botschafter in Niger "wie Geisel" gehalten "Jeder Angriff auf die Souveränität und territoriale Integrität einer oder mehrerer Vertragsparteien wird als Aggression gegen die anderen Vertragsparteien betrachtet", heißt es in der Charta. Außerdem verpflichten sich die drei Länder, bei Bedarf auf die Verhinderung oder Beilegung bewaffneter Rebellionen hinzuwirken. "Ich habe heute mit den Staatschefs von Burkina Faso und Niger die "Liptako-Gourma-Charta" zur Gründung der Allianz der Sahel-Staaten unterzeichnet, um einen Rahmen für kollektive Verteidigung und gegenseitigen Beistand zu schaffen", erklärte Malis Staatspräsident und Militärchef Assimi Goïta auf X (ehemals Twitter). J’ai signé ce jour avec les Chefs d’Etat du Burkina Faso et du Niger la Charte du Liptako-Gourma instituant l’Alliance des États du Sahel (AES) ayant pour objectif d’établir une architecture de défense collective et d’assistance mutuelle au bénéfice de nos populations. pic.twitter.com/IjT43NHrKs — Colonel Assimi GOITA (@GoitaAssimi) September 16, 2023 Alle drei Staaten waren zusammen mit Tschad und Mauretanien Mitglieder der von Frankreich unterstützten G5-Sahel-Allianz, welche im Jahre 2017 ins Leben gerufen wurde, um unter dem Vorwand des Kampfes gegen bewaffnete Gruppen wie den IS eine militärische Präsenz Frankreichs in diesen Ländern Afrikas zu legitimieren. In allen drei Ländern hat sich seit 2020 das Militär an die Macht geputscht, zuletzt in Niger, wo Soldaten im Juli den Präsidenten Mohamed Bazoum stürzten, der eng mit dem Westen kooperiert hatte. Die prowestliche westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS hat wegen des patriotischen Putsches mit einer Invasion in Niger gedroht, doch hat die ECOWAS ihre bisherige Kriegsrhetorik in den letzten Wochen abgeschwächt. Die Beziehungen zwischen Niger und der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich haben sich vor allem nach einem Putsch im Juli verschlechtert. Die Regierung in Paris verhandelt derzeit mit Niger über einen geordneten Abzug französischer Truppen aus dem Land. Mehr zum Thema - Nach Putsch in Frankreichs Hinterhof: US-Militär nimmt seine Einsätze in Niger wieder auf

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.