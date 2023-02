Malischer Premierminister: Russland respektiert die afrikanische Nation

In einem Interview mit RIA Novosti äußerte sich der amtierende Premierminister von Mali, Choguel Kokalla Maïga, zu den Beziehungen zwischen Bamako und Moskau. Laut Maïga ist Russland ein zuverlässiger Partner, der die afrikanische Nation respektiert.

Quelle: AFP © Handout Russisches Außenministerium/AFP

Der amtierende Premierminister von Mali, Choguel Kokalla Maïga, lobt die Beziehungen seines Landes zu Russland. Moskau habe dazu beigetragen, das Blatt im Kampf gegen den Terrorismus in Mali zu wenden und habe bewiesen, dass es bei seinem Engagement keine Hintergedanken habe, sagte der amtierende Premierminister des afrikanischen Landes gegenüber RIA Novosti. Maïga sagte: "Der Terror hat sich in das andere Lager verlagert. Die Terroristen flößen den Maliern keine Angst mehr ein. Im Gegenteil, die malische Armee jagt den Terroristen Angst ein." In dem am Dienstag veröffentlichten Interview machte er die russische Militärhilfe für diesen Wandel verantwortlich und lobte die Vorgehensweise Moskaus im Umgang mit seiner Regierung. Russland sei ein zuverlässiger Partner und mache keine halben Sachen", so Maïga. Russlands Hilfe beschränke sich nicht auf militärische Ausrüstung, so der Premier weiter. Die russischen Lieferungen von Lebensmitteln, Düngemitteln und Energie an Mali haben zugenommen, und die beiden Regierungen arbeiten daran, den Handel weiter anzukurbeln. Moskau habe außerdem für einige wichtige Produkte einen Rabatt von 20 Prozent auf den Marktpreis angeboten, fügte er hinzu. Maïga betonte: "Wir wollen keine Geisel anderer Staaten sein, die darüber entscheiden, ob unser Land mit Treibstoff beliefert wird oder nicht und ob die Malier etwas zu essen bekommen oder nicht." Der Premierminister kritisierte auch die EU für ihre Haltung gegenüber seinem Land und verwies dabei auf Äußerungen des Präsidenten des Europäischen Rates, Charles Michel. In einem Interview mit den französischen Medien Anfang des Monats hatte Michel die malischen Übergangsbehörden beschuldigt, mit den "traditionellen Partnern und insbesondere mit den europäischen Partnern" zu brechen, und behauptete, dass "die Folge ein Staat ist, der zusammenbricht". Bamako wies diese Äußerungen als Teil einer "Desinformationskampagne" zurück. Laut Maïga neigen Politiker in Europa dazu, "wirklich lächerliche Erklärungen gegenüber den Medien" abzugeben. Er unterstrich, dass seine Regierung in Bezug auf ausländische Partnerschaften nicht eingeschränkt sei: "Diejenigen, die mit Mali zusammenarbeiten wollen, sollten sich ein Beispiel an Russland nehmen und unsere Prinzipien respektieren." Der Premierminister übernahm auch die Einschätzung seines Außenministers, Abdoulaye Diop, wonach die EU "für die Zerstörung Libyens verantwortlich ist, die die Hauptursache für die Eskalation des Terrorismus in Afrika, insbesondere in der Sahelzone, war". Frankreich und Großbritannien waren die treibenden Kräfte hinter der NATO-Bombenkampagne von 2011, mit der der libysche Staatschef Muammar Gaddafi gestürzt wurde. Während des Konflikts plünderten Milizen und Waffenschmuggler die Waffendepots des libyschen Militärs. Mehr als ein Jahrzehnt später ist Libyen immer noch zerrissen. Mehr zum Thema – "Wir bewachen uns eigentlich nur noch selbst" – Bundeswehrverband fordert Abzug aus Mali

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.