Dutzende Verletzte nach Tribüneneinsturz in Ägypten – Behörden machen Fans für Unfall verantwortlich

In Ägypten kam es bei einem Basketballspiel zu einem Tribüneneinsturz. Nach Angaben der lokalen Behörden wurden 27 Zuschauer verletzt. Der Unfall ereignete sich in einer erst vor drei Jahren eröffneten Sporthalle.

Quelle: AFP © Aly FAHIM

In den letzten Minuten des dritten Viertels des Basketballspiels zwischen den ägyptischen Basketballmannschaften Al-Ahly und Al-Ittihad Alexandria ist die Tribüne des Hassan-Mustafa-Stadions in einem Vorort der Hauptstadt Kairo eingestürzt. Dabei wurden nach Angaben der lokalen Behörden mindestens 27 Fans verletzt. Aufnahmen in den sozialen Medien zeigten das Geschehen gleich nach dem Einsturz. Vorläufigen Berichten zufolge sind die meisten Verletzungen nicht lebensbedrohlich – es handelt sich dabei um Frakturen und leichte Blutungen. 21 Krankenwagen waren im Einsatz, alle Verletzten wurden ins Krankenhaus eingeliefert, berichtete die lokale Nachrichtenagentur Ahram Online. Mindestens 41 Tote nach Brand in koptischer Kirche in Ägypten In einem Fernsehinterview machte der Sprecher des ägyptischen Sportministeriums, Mohamed Fawzi, die Handlungen von Fans für den Einsturz der Tribüne verantwortlich. Das Basketballspiel um den ägyptischen Super Cup wurde unterbrochen. Spieler beider Mannschaften sollen versucht haben, den Zuschauern zu helfen. Hassan Moustafa ist eine relativ neue Arena. Sie wurde vor drei Jahren für die Handball-Weltmeisterschaft der Männer 2021 gebaut, die Ägypten ausrichtete. In Ägypten hat es auch zuvor bereits Sportvorfälle gegeben. Bei einer Massenschlägerei nach einem Fußballspiel im Jahr 2012 in der Küstenstadt Port Said kamen mehr als 70 Menschen ums Leben. Im Jahr 2015 verstarben 22 Fans bei einem Massenansturm, der durch schweres Tränengas ausgelöst wurde, das von der Polizei vor einem Stadion in einem Vorort von Kairo eingesetzt wurde. Mehr zum Thema - Migrantentragödie: Marokko wirft Spanien unterlassene Hilfeleistung vor

